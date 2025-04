Gli eventi del primo weekend di Fotografia Europea 2025

Share

Come ogni anno, il primo weekend di Fotografia Europea sarà ricco di eventi e di incontri. Una vera e propria full immersion nella fotografia, ma non solo, con l’intera città di Reggio Emilia coinvolta in un contagioso clima di festa e di socialità.



La Fondazione Palazzo Magnani, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, ha organizzato un programma ricchissimo, pensato per attrarre un pubblico ampio e variegato, perchè Fotografia Europea è di e per tutti, e quest’anno non fa eccezione!



Il programma include talk, workshop, conferenze e incontri con fotografi di fama internazionale ed emergenti, offrendo l’opportunità di esplorare il mondo della fotografia da diverse angolazioni. Anche le strade e le piazze reggiane si trasformano in palcoscenici per l’arte e lo spettacolo della sera del 24 aprile in piazza Martiri sarà a prova di ventenni!

Il 24 aprile alle ore 18 ai Chiostri di San Pietro è prevista la conferenza inaugurale in cui i promotori di Fotografia Europea, Fondazione Palazzo Magnani, Comune di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna, presenteranno questa XX edizione, non mancando di ripercorrere le esperienze passate, che hanno portato il festival a quello che oggi rappresenta nel panorama internazionale. A seguire i direttori artistici, Walter Guadagnini, Luce Lebart e Tim Clark entreranno nel dettaglio del tema “Avere vent’anni” e delle mostre 2025 che alle 19 apriranno finalmente i battenti al pubblico.

Alle 21,30, si festeggerà l’apertura in Piazza Martiri del 7 luglio, con il dj set degli OFENBACH, il duo/band francese più ascoltato in streaming al mondo!

Con 2 dischi di diamante, 26 di platino e 22 d’oro, il duo dance parigino – Dorian & César – è all’inizio di quella che sarà una lunga carriera di successo. Stare sul palco è il loro parco giochi e girare il mondo è il loro stile di vita. Hanno già tenuto più di 400 spettacoli in tutto il mondo.

Il loro successo si deve al singolo Be Mine, uscito nel novembre 2016, mentre il loro album di debutto, “I”, pubblicato nel 2022, è stato l’album francese più esportato del 2023 e 2024, raggiungendo il primo posto in classifica.

Il 25 aprile, tutte le mostre di Fotografia Europea saranno aperte al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 23, ma non si svolgeranno eventi per dare spazio alle celebrazioni per gli 80 anni dalla Resistenza. In questo contesto, Fotografia Europea propone una serie di incontri allo Spazio Gerra, nell’ambito della mostra dedicata all’esperienza dei giovani partigiani durante la Resistenza italiana, con la visita guidata alla mostra, la conferenza con il giornalista Michele Smargiassi e a seguire l’incontro di approfondimento sulla resistenza a vent’anni.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 aprile sarà possibile conoscere i fotografi di questa edizione e approfondire con loro il cammino creativo del progetto presentato a Fotografia Europea nei tanti talk organizzati nel Lab dei Chiostri, in cui ognuno sarà intervistato dai direttori artistici.

Ad arricchire la proposta, cogliendo il punto di vista della letteratura, due conferenze al Teatro Cavallerizza, condotte da Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica): sabato 26 aprile con gli scrittori Silvia Ballestra e Andrea Canobbio, tra i protagonisti del progetto “Under 25” di Pier Vittorio Tondelli; domenica 27 aprile con la editor e scrittrice Giulia Caminito.

Imperdibile, sabato 26 sera al Teatro Cavallerizza, la performance “Semplicemente Frida in tour” in cui la ventenne pianista Frida Bollani Magoni affiancata da Mark Glentworth sarà in dialogo con il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc. A moderare l’incontro, il critico d’arte, giornalista e curatore Nicolas Ballario.

Intanto, sempre il 26, ai Chiostri di San Pietro, a cura di Bruma ETS e Verace Studio, si terrà l’evento Bruma, creato dall’omonimo collettivo di giovani reggiani, durante il quale il tema del Festival sarà esplorato con gli occhi dei ventenni di oggi. Lo faranno in dialogo con due modelli multi-generazionali: Angela Terzani, viaggiatrice e scrittrice, moglie di Tiziano Terzani, tra i più importanti giornalisti italiani di tutti i tempi e Scomodo, la rivista studentesca più venduta in Italia nel 2024, creata da giovani ragazzi romani. A seguire, concerto di Montenegro Records & Giosas e proiezione del cortometraggio originale dal titolo Bruma, l’avere vent’anni, realizzato dal collettivo, con cui si racconta, attraverso immagini e metafore, la bruma (cioè la nebbia intorno ai campi e agli argini dei fiumi) dell’essere ventenni oggi. In chiusura il dj set house, soul e disco di Hurricane B.

Dalle ore 24 di sabato 26 aprile verrà attivato, grazie alla collaborazione con Coress, lo storico ex- Maffia Club – il sacro spazio di memoria della cultura notturna reggiana (in Viale Ramazzini 33) dove andrà in scena l’AFTERSHOW a cura di ACID TANK Soundsystem.

Inoltre, dal 24 al 27 aprile, ai Chiostri di San Pietro sarà sempre attivo [PARENTESI] Book Fair, lo spazio che Fotografia Europea dedica agli editori indipendenti, con la continua proposta di talk, workshop e presentazioni di libri fotografici. Tra i tanti ospiti, quest’anno il cantautore e musicista Dente, nonché appassionato collezionista di libri fotografici, racconterà la sua raccolta.

Una lunga serie di eventi dedicati alla cultura, all’approfondimento e al divertimento quindi, che offriranno l’opportunità di accendere una luce su quella linea d’ombra che da sempre segna i vent’anni, in bilico tra innocenza e voglia di indipendenza, contraddizioni e consapevolezza, resistenze e nuove scoperte.

Tutte le info su fotografiaeuropea.it

Comunicato stampa: Fondazione Palazzo Magnani