Niccolò Fabi presenta “Acqua che scorre”

«Ci siamo.

Più che mai questa volta mi è difficile isolare una canzone dal resto del disco.

Come se di un libro dovessi scegliere un capitolo che lo rappresenti.

Ma di questo video che l’accompagna sono particolarmente felice.

Mi sembra che amplifichi il significato delle parole e restituisca

il senso del viaggio che abbiamo fatto per registrare questo disco

insieme a Bob Emma Albi Phil, Cesare e Riky.

Grande merito è di Adele Antonelli che ha danzato sul lago ghiacciato

davanti alla baita dove stavamo suonando.

Il tutto arricchito dalla orchestrazione di Enrico Melozzi.

“Acqua che scorre” è una canzone d’amore, tanto per cambiare,

questa volta dedicata alla nostra terra, vista con gli occhi di un bambino

che di fronte alle dissertazioni scientifico religiose di un adulto sulla sua creazione,

risponde solo con il proprio stupore di fronte allo spettacolo

che spesso diamo per scontato dell’acqua che scorre, del sole che sorge,

del fumo che sale e della mela che cade.

Buon ascolto.

Buona visione».

Niccolò Fabi

È ora disponibile in digitale e in streaming, “Acqua che scorre”, prima anticipazione del nuovo disco di inediti di Niccolò Fabi, “Libertà negli occhi”, in uscita il 16 maggio solo in formato CD+BOOK e Vinile, e già disponibile in pre-order.

Un racconto sonoro di 5 minuti e 40 secondi, accompagnato da immagini suggestive, del luogo in cui il disco è stato realizzato, e da una performance della pattinatrice Adele Antonelli realizzata per l’occasione sul Lago dei Caprioli. Il video, con la regia di Niccolò Fabi, è disponibile a questo link: https://youtu.be/y6t-EqZs-QQ.

Hanno suonato insieme a Niccolò, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini. L’arrangiamento orchestrale e la direzione d’orchestra del brano sono a cura di Enrico Melozzi; ha suonato l’Orchestra Notturna Clandestina (Roma).

“Libertà negli occhi”, in uscita per BMG è il decimo album di inediti della carriera del cantautore, e sarà disponibile negli store fisici e online in due esclusive versioni, entrambe in edizione limitata e numerata; la versione in formato vinile e la versione in formato CD+BOOK (quest’ultima accompagnata da un libretto di 56 pagine), conteranno oltre ai testi delle canzoni, uno scritto inedito a firma del cantautore e una serie di fotografie che raccontano e trasportano nell’atmosfera intima della baita in cui il disco è stato registrato e prodotto.

Chiunque acquisterà il disco in formato fisico – CD o VINILE – avrà la possibilità tramite QrCode di scaricare la versione digitale dell’album, che sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming solo a partire dal 13 giugno.

Il nuovo album di Niccolò Fabi si compone di 9 nuove canzoni, scritte tra Roma e il Lago dei Caprioli di Pellizzano (TN). Da sempre molto legato al Trentino Alto Adige e alle sue montagne, Niccolò ha scelto il Lago dei Caprioli (località Fazzon, val di Sole) come luogo in cui vestire le sue canzoni e giocare a sperimentare insieme ai 6 compagni di viaggio che ha voluto al suo fianco per la realizzazione di questo nuovo progetto: Roberto Angelini, cantautore e suo ventennale compagno di musica; il cantautore Alberto Bianco e il batterista Filippo Cornaglia, con cui condivide il palco e collabora da quasi 10 anni; Emma Nolde, nuova perla del cantautorato italiano; Cesare Augusto Giorgini, cantautore e producer conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini; e Riccardo Parravicini, sound engineer a cui si accompagna da più di 15 anni.

“Libertà negli occhi” è il risultato di una vera e propria residenza artistica. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco; trascorrendo 10 giorni in un luogo sperduto tra le montagne, di fronte ad un lago ghiacciato circondato dalla neve, e trasformando un grande sala, tutta in legno con una vetrata immensa, in uno studio di registrazione con un universo di strumenti con cui sperimentare e divertirsi creando e suonando insieme.

«Libertà è anche un modo di guardare le cose e indirizzare la propria esistenza. Parafrasando quello che pensano i motociclisti prima di entrare in curva, la vita va dove va il tuo sguardo».

Qui la tracklist di “Libertà negli occhi”: Alba, L’amore capita, Acqua che scorre, Nessuna battaglia, Casa di gemma, Chi mi conosce meglio di te, Custodi del fuoco, Libertà negli occhi e Al cuore gentile.

Qui il link al post di Niccolò Fabi:

Un ringraziamento a Trentino Marketing, APT Val di Sole e Comune di Pellizzano per il contributo e la collaborazione.

Ad ottobre Niccolò Fabi presenterà i brani del nuovo album e le canzoni del suo repertorio nella tournée teatrale “Libertà negli occhi Tour 2025”, organizzata e prodotta da Magellano Concerti. Alle date già annunciate, si sono aggiunte una seconda data a Milano (il 12 ottobre) e una data a Trento (19 ottobre).

Info su: https://www.magellanoconcerti.it/tour/171/niccolo-fabi-liberta-negli-occhi-tour-2025

LIBERTÀ NEGLI OCCHI TOUR 2025:

04 ottobre – ISERNIA – Auditorium 10 settembre 1943

09 ottobre – RAVENNA – teatro alighieri

11 ottobre – MILANO – Teatro Arcimboldi

12 ottobre – MILANO – Teatro Arcimboldi (nuova data)

13 ottobre – BOLOGNA – Europauditorium

15 ottobre – TORINO – Teatro Colosseo

19 ottobre – TRENTO – Auditorium Santa Chiara (nuova data)

20 ottobre – PADOVA – Gran Teatro Geox

25 ottobre – ASSISI (PG) – Teatro Lyrick

26 ottobre – PESCARA – Teatro Massimo

04 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

05 novembre – BARI – Teatro Team

07 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

08 novembre – PALERMO – Teatro Golden

11 novembre – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

12 novembre – PARMA – Teatro Regio

14 novembre – LUGANO (CH) – Palazzo dei Congressi

16 novembre – LIVORNO – Teatro Goldoni

17 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

19 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

20 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Comunicato stampa: Tatiana Lo Faro