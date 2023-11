Ticketmaster attiva il concorso Super Mega Ultra Ticket

Share

È tempo di regali natalizi in casa Ticketmaster. Da lunedì 20 novembre e fino a sabato 23 dicembre sarà attivo il concorso Super Mega Ultra Ticket, nato per premiare la fedeltà degli appassionati di eventi live con un 2024 ricco di concerti come non mai.

Il montepremi in palio è un vero e proprio sogno a occhi aperti: la vittoria darà infatti la possibilità di assistere a un concerto a settimana gratis a scelta per tutto il 2024. L’ammontare del premio sarà di 3.120 euro, cifra spendibile nell’anno solare 2024.

“L’obiettivo di questa iniziativa – commenta Marco Caspani, Marketing Manager di Ticketmaster Italia – è quello di regalare un’emozione unica e ricordi indelebili a tutti gli appassionati di concerti, che condividono con noi l’amore per quelle sensazioni che solo un evento live sa garantire. Super Mega Ultra Ticket rappresenta la nuova tappa di un percorso che, a giugno di quest’anno, aveva già fatto segnare un passaggio importante con il concorso «Instant Win», nato per consentire ai vincitori di aggiudicarsi un posto per uno dei Festival Musicali dell’estate 2023. Ora è già tempo di guardare al futuro e siamo sicuri che anche il 2024 sarà un anno di grande musica dal vivo”.

L’iscrizione avverrà automaticamente al momento dell’acquisto di qualunque biglietto effettuato su Ticketmaster.it nel suddetto periodo di tempo.

Il vincitore sarà decretato da un’estrazione a sorte entro il 31 gennaio 2024. Maggiore sarà il numero di acquisti nei giorni indicati più alte saranno le possibilità di essere il fortunato che si aggiudicherà questa chance da sogno di vivere un anno immerso nella grande musica (regolamento completo qui).

Il lancio del Super Mega Ultra Ticket è stato accompagnato da un video teaser, pubblicato sui canali social di Ticketmaster Italia, che racconta con un taglio ironico – che si intuisce già dal nome – il processo creativo che ha portato alla definizione dei dettagli del concorso e del suo nome tanto singolare quanto facile da memorizzare. Il video è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=jhIGI93RD1M

Comunicato Stampa: Chiara Camoirano Press Office