Minerva Picture porta in Italia il film “Love is a gun” di Lee Hong-Chi

Dopo aver distribuito l’opera prima di Alice Diop, Saint Omer, vincitrice del Leone d’Argento e del Leone del Futuro alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Minerva Pictures, in collaborazione con Rarovideo Channel di Prime Video e The Film Club, porterà nel 2024 in Italia Love is a Gun (2023), la straordinaria opera prima del giovane regista taiwanese Lee Hong-Chi. Presentato con grande successo alla 38° Settimana Internazionale della Critica (SIC), nel contesto dell’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film si è aggiudicato il Leone del futuro – Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis”.

“In bilico tra slanci sentimentali e implosioni noir, Love is a Gun elabora in forma minimalista una fuga (im)possibile da un destino ineluttabile, marchiato a fuoco. Il percorso di redenzione del protagonista, Sweet Potato, quasi una corsa a ostacoli, guarda al cinema di genere, ma virandolo in una rilettura autoriale fin dai primi illuminanti minuti. La cifra stilistica scelta da Lee riesce a contenere tutte le pulsioni del film e del suo protagonista, che cova sottopelle un’esplosione inevitabile, l’unica possibile via di fuga verso l’idilliaca isola della tartaruga”. (Enrico Azzano)

Il Delegato Generale della SIC, Beatrice Fiorentino, ha definito il film “un esordio appassionato e potente che rivela il talento di un nuovo giovane autore destinato a diventare uno dei nomi principali nel cinema asiatico contemporaneo.”

Love is a Gun – Sinossi

Dopo essere stato rilasciato di prigione, Sweet Potato si accontenta del suo piccolo lavoro sul lungomare, vivendo dei magri incassi e ignorando i commenti di chi gli suggerisce di lasciar perdere. Viene però trascinato nel vortice del passato quando il vecchio boss, la madre e infine l’amico Maozi ricompaiono nella sua vita. Uno dopo l’altro si impadroniscono con forza del suo presente, cancellando ogni speranza per il futuro. Solo Seven riesce, in una certa misura, a mitigare le sue ansie. Un giorno, sullo sfondo di un paesaggio costiero oppressivo e carico di smog, a Sweet Potato viene finalmente concesso un incontro con il boss.

Love is a Gun sarà distribuito in sala nel 2024 ed è parte integrante della consolidata attività di promozione di opere cinematografiche di alta qualità da parte di Minerva Pictures. Nell’ultimo anno, tra gli altri, Minerva Pictures ha infatti distribuito Io sono tuo padre, di Mathieu Vadepied, film di apertura di Un Certain Regard al Festival di Cannes 2022, con un titanico Omar Sy, e Il grande carro di Philippe Garrel, Orso d’Argento per la Miglior Regia alla 73° Berlinale 2023, con Louis Garrel, Esther Garrel, Lena Garrel.

Il 2024 sarà infatti un anno ricco di attese distribuzioni per Minerva Pictures. Si parte con To Leslie, la straordinaria opera prima diretta da Michael Morris che si è aggiudicata il premio miglior opera prima di Hollywood Reporter Roma ad Alice nella Città 2023. La protagonista Andrea Riseborough ha ricevuto per la sua straordinaria interpretazione in questo film indipendente la candidatura agli Oscar 2023 come miglior attrice protagonista.

In arrivo anche Holly, di Fien Troch, in concorso alla 80° Mostra del Cinema di Venezia e presentato ad Alice nella Città nella sezione Sintonie. Ed ancora, Eismayer, di David Wagner, vincitore del Gran Premio della 37° Settimana Internazionale della Critica di Venezia e di due Premi a Les Arcs Film Festival (Prix du Public e Prix des Cinglés du Cinéma) e January, di Viesturs Kairiss, miglior film internazionale al Tribeca Festival e vincitore di tre premi (Miglior film, Miglior regia e Miglior attore) alla 17° edizione della Festa del Cinema di Roma.

