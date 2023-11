After Verecondia il nuovo album di Marta Tenaglia

Share

Una liberazione. Una redenzione. Una rivalsa. Una vittoria.

After Verecondia è il nuovo album di Marta Tenaglia, in uscita oggi venerdì 24 novembre per Costello’s Records.

Ascoltalo qui: https://orcd.co/mt_av

Anticipato dai singoli Poetica/Manifesto, Peccato, Redemption/Incendio e Allodole, After Verecondia è la voce della rinascita della cantautrice milanese. A raccontarsi attraverso parole e musica è infatti una nuova Marta, sempre fedele a se stessa ma più libera. Un’artista che si è guardata a fondo senza concedersi scorciatoie, strappando via gli strati superflui e manifestando la sua anima in dieci brani di graffiante, indomita, coraggiosa purezza.

Marta ha scavato molto e profondamente dentro di sé, con tenacia e fatica, e ne è riemersa con dieci diamanti in forma di canzone. Non li ha rimodellati per renderli meno spigolosi, non li ha lucidati perché fossero più accattivanti. Ha deciso di mostrarli per come sono, in tutta la loro sofferta e meravigliosa autenticità. Finalmente senza vergogna, quel sentimento che a lungo ha irrigidito e limitato la sua essenza, come spesso frena quella di tanti.

Questo disco è un respiro per me. Racconta l’artista. È nato dal desiderio di lavorare sui e nei contrasti, nell’incoerenza, nella complessità. Tra le cose più difficili della vita credo ci sia riconoscere la propria bellezza nella propria disarmonia e molteplicità. Nei brani ho cercato di mantenere le emozioni allo stato grezzo, senza filtrarle o smussarle per renderle più sostenibili per chi li ascolta – che è quello che ho sempre fatto, cercare di proteggere gli altri dalle mie emozioni. Ho sentito l’esigenza di creare uno spazio dove poterle celebrare tutte in quanto valide di esistere.

Interamente scritto e composto da Marta Tenaglia, che ne ha curato anche la produzione insieme a Federico Carillo, ad eccezione del brano Bambi prodotto da Carillo con ELASI e Cucina Sonora, con After Verecondia la cantautrice riemerge – proprio come nell’artwork del disco affiora dal pelo dell’acqua – tra morbide schegge di elettronica e sonorità cangianti e polimorfe cucite addosso a testi personali, intimi e intensi. Un mondo musicale che fa della sperimentazione la propria stella polare, dai beat avvolgenti proprio come lo è sua voce, sussurrata e vellutata, capace di entrare sottopelle al primo ascolto. Marta si allontana dal concetto di “bello” inteso come armonico, gradevole, piacevole. A me la bellezza mi esplode nel cuore, come canta nella traccia di chiusura del disco che ne racchiude le intenzioni. Rivendica il diritto all’incoerenza e alla ricerca, rifiuta e va oltre ogni comfort zone. Ha cercato – e trovato – la sua musica interiore, il suono capace di rispecchiare la sua anima.

Marta getta la maschera della verecondia che la società ci schiaccia in faccia, quella paura del biasimo che porta ad assumere un atteggiamento riservato, pudico e timoroso, ed è libera di volare. Non segue più modelli, non si adatta al passo altrui. Abbraccia la sua vita scuotendosi di dosso quella vergogna paralizzante, quel sentimento di bruciante inadeguatezza instillato dall’esterno, quella sensazione di giudizio costante e incombente su ogni movimento, pensiero, azione. Mostra le proprie vulnerabilità e le proprie emozioni come gioielli preziosi, con una grande consapevolezza personale e artistica, alimentata da un desiderio di condivisione e liberazione.

Il disco è un viaggio, un gioco di specchi tra le riflessioni e le emozioni che l’hanno portato alla piena consapevolezza di se stessa. Si apre con Circe, un’esplosione di rabbia: quella rabbia sacra che va santificata, ascoltata e guardata, che permette di reagire e non lasciarsi affogare dal mondo, dal patriarcato, dai rapporti tossici. Quella stessa rabbia che, brillando, salva e fa spiccare il volo liberandosi dei pesi e delle macerie del passato, ritrovando la strada di casa, come canta anche in Allodole. Finestra è una boccata d’aria fresca che aiuta a prendere le decisioni più difficili, ossigenando le proprie consapevolezze e lasciando uscire dalla propria vita le situazioni sofferenti. Marmo invece indaga nel mistero del lutto e l’importanza del riconoscersi vivi nel proprio essere templi di fragilità, mentre Peccato canta di un amore potente e proibito, muovendosi su sonorità più pop fino a raggiungere la delicata profondità di Anima Infinita, che riconosce l’importanza di prendersi tempo e spazio, di innamorarsi in primis di se stessi e di non avere fretta di vivere che poi è fretta di morire. RNM è un distillato di orgoglio con essenza di rancore, dal beat trascinante e oscuro, una scintilla esaltante e seducente che porta al devasto e all’autodistruzione di un rapporto. In Bambi, prodotta da ELASI e Cucina Sonora, un sound frizzante scorre sui tasti di un pianoforte raccontando l’amore e il suo miracolo, la sua insensatezza e la sua complessità, mentre le morbide onde sonore in crescendo di Redemption/Incendio si fondono a parole incandescenti di rivendicazione personale: la miccia interiore si è accesa, l’incendio è scoppiato, la vita scorre bruciante e urla nelle vene. E infine Poetica/Manifesto, un etereo inno alla trasformazione, la fine del disco e l’inizio di ogni consapevolezza, cantata sottovoce ma più potente di ogni grido.

After Verecondia si prepara a sprigionare la sua energia dal vivo venerdì 1 dicembre nello speciale release party a BASE Milano. Una serata evento che vedrà sul palco con Marta diversi ospiti speciali, l’apertura affidata alla giovane cantautrice laziale Flora e, prima e dopo il concerto, i dj set di Giorgio Valletta (C2C, Rumore, Radio Raheem) e dei P L Z. Biglietti qui.

Tracklist

1. Circe

2. Allodole

3. Finestra

4. Marmo

5. Peccato

6. Anima infinita

7. RNM

8. Bambi (feat. ELASI)

9. Redemption/Incendio

10. poetica/manifesto

Crediti

Produzione a cura di Federico Carillo e Marta Tenaglia

ad eccezione del brano “Bambi” prodotto da ELASI, Cucina Sonora e Federico Carillo

Registrato presso Monnalisa Studio

Mixato da Federico Carillo

Masterizzato da Giovanni Versari

Chitarre di Teo Agostino in “Allodole”, “Circe”, “Finestra”, “Marmo”, “Anima Infinita”, “RNM” e “Bambi”

Crediti foto e artwork

Ph: Irene Trancossi

Ad: Facciocosepunto

Styling: Laura Maria Tonelli

Typo: Marta Tenaglia

Biografia

Marta Tenaglia è una cantautrice milanese. Il suo cammino è iniziato nell’autunno del 2020 con la pubblicazione di “Bonsai”, ed è poi proseguito con altri quattro singoli: “Ventilatore”, “Alda Merini centravanti”, “Osmanto” e “Chi Può”. Un percorso che l’ha portata a essere inserita in numerose playlist, tra cui la prestigiosa New Music Friday Italia di Spotify, e a essere selezionata da YouTube Music nella playlist Women on the rise in occasione dell’International Women Day. Con il suo terzo singolo, “Alda Merini Centravanti” (traccia inserita tra le canzoni più belle del 2021 da Lifegate Radio), è stata “Artista del mese” di MTV New Generation, e il videoclip del brano è entrato in rotazione su MTV Music. In tanti si sono accorti del suo talento: Alessio Bertallot ha ospitato le sue canzoni più volte all’interno del programma Casa Bertallot, mentre l’illustratore e musicista Alessandro Baronciani, la scorsa estate, l’ha invitata a performare all’interno del suo spettacolo “Quando tutto diventò blu”.

Con il quarto singolo, “Osmanto”, Marta è entrata nel mirino di EQUAL Italia di Spotify che ha iniziato a supportarne il percorso. Dal brano è stato tratto anche un video live registrato presso il nuovo laboratorio radiofonico di Alessio Bertallot per il progetto MI SIDE al Mercato Centrale di Milano.

Con queste prime quattro uscite l’artista si è fatta conoscere e apprezzare e il suo stile si è fatto sempre più preciso e raffinato. La fusione tra la sua voce sussurrata e profondissima e la sua musica modellata da mille schegge elettroniche sparate in traiettorie lontanissime capaci di ricompattarsi in un unico sound solido e riconoscibile è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica.

Con “Chi può”, il quinto singolo, Marta è andata oltre, e ha aperto la sua intimità alla complessità di ciò che la circonda, affrontando con consapevolezza il concetto di privilegio senza dimenticarsi dell’autocritica. La canzone ha goduto di numerosi e importanti posizionamenti digitali tra cui le playlist New Music Friday Italia e Fresh Finds Italia di Spotify, la copertina di Nuovo R&B di Radial sia su Spotify che su Apple Music, Novità del momento e I Am Woman di Amazon Music e Canzoni nuove consigliate, La miscela, Nuovi singoli Italiani e Nuovi singoli di TIDAL. Il suo video ufficiale è stato presentato in premiere su Vogue.

A maggio 2022 è uscito il suo disco d’esordio “Guarda dove vai”, presentato in esclusiva al MI AMI Festival di Milano, che ha riscosso ottimi riscontri da pubblico e stampa.

Durante l’estate e l’autunno 2022 Marta suona lungo lo stivale e a settembre presenta la release fisica del disco d’esordio a Milano in Cascina Nascosta.

A inizio dicembre 2022 esce il videoclip di “IKEA”, la traccia d’apertura del disco, presentato in première su Soundwall e selezionato da MTV per la rotazione televisiva all’interno di MTV New Zone. Il 30 dicembre 2022 presenta “poetica/manifesto”, la traccia che aprirà il suo prossimo disco in uscita nel 2023 realizzato grazie al sostegno di Italia Music Lab. Il 16 giugno 2023 esce un nuovo singolo, “Peccato” e il 22 settembre “Redemption/Incendio”. Il 27 ottobre esce “Allodole”, ultimo brano che anticipa “After Verecondia”, il nuovo album in uscita il 24 novembre.

