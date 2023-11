“Clandestino” il nuovo singolo di Mameli

Share

03:09 min Romantico – Coinvolgente – Mesto

Un nuova stagione nel passato, presente e futuro di Mameli che ripercorre le fasi di un amore finito per analizzare la propria vita e affrontare i propri traumi.

Written and directed by: Mario Castiglione (Mameli), Paolo Antonacci Produced by: Capitol Records Italy (Universal Music) Con la partecipazione straordinaria e a loro insaputa di: Daft Punk, la fidanzata di Mario, Milano, la pioggia, una notevole crescita artistica, traumi infantili irrisolti.

In “Clandestino”, puntata pilota di questa nuova serie, Mameli si troverà alle prese non con l’amore ma con la sua fine cruda, disarmante a tratti disperata. I pomeriggi Siciliani dal sapore malinconico, le ferite mai rimarginate, la difficoltà di crescere lontani da casa. Lui sarà finalmente se stesso fino all’ultimo respiro, manifestando una maturità personale e artistica acquisita in questo periodo in cui si è dedicato a scrivere nuova musica iniziando un nuovo percorso con Capitol Records Italy.

CLANDESTINO (S1 E0) nasce a Settembre 2023, ma forse era dentro di lui da tutta la vita.

