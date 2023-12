Joe T Vannelli presenta la reunion ufficiale di Supalova

Share

Il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI celebra il ventennale del suo format che ha segnato un decennio nella storia dei club e presenta la prima reunion ufficiale di SUPALOVA.

Il 31 dicembre lo show per eccellenza del club italiano arriva per la prima data a Belvedere di Tezze sul Brenta presso l’Hotel Villa Pigalle (Via Nazionale, 161a, Belvedere Vicenza – per info e prenotazioni chiamare al numero 0424 560412).

SUPALOVA, lo spettacolo che ha ridefinito la scena dei club italiani, torna per celebrare un successo indiscusso che ha segnato un’intera generazione. Per oltre un decennio, dall’alba dei primi anni 2000, questo evento ha rivoluzionato il panorama dei club, accumulando numeri record con oltre 60 eventi all’anno e 25 compilation e portando in Italia uno spettacolo inedito, fino ad allora riservato alle leggendarie discoteche di Ibiza.

JOE T VANNELLI dà nuovamente vita a SUPALOVA, un’ode alla musica house che ha elevato il concetto di DJ set introducendo nella manifestazione artisti live e vedendo in consolle ospiti d’eccezione come David Guetta, Roger Sanchez, David Morales, Little Louie Vega, Eric Morillo.

La reunion ufficiale di SUPALOVA vanta oggi una proposta artistica che vede, oltre alle storiche collaborazioni, nuovi artisti che affiancheranno JOE T VANNELLI nei suoi dj set. La migliore musica house sarà sempre selezionata dallo stesso JOE T VANNELLI che, come un vero direttore d’orchestra, coordinerà le esibizioni di cantanti, musicisti e ballerini che amplificheranno ulteriormente le emozioni del pubblico. Questo nuovo SUPALOVA ritrova lustro in un restyling fresco che rispecchia le ultime tendenze, che parla di moda e di musica contemporanea: il format rispetta la storia degli anni 2000, ma guarda al presente per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

In questa prima data il cast sarà composto da JOE T VANNELLI (headliner dj), Vannelli Bros (dj), Silvano Del Gado (percussionista), Lusio Toledo (performer), Michael Prince (cantante) e Ruben (cerimoniere). il tutto sarà arricchito da un corpo di ballo.

Per questa prima data, JOE T VANNELLI ha deciso di creare una “SUPALOVA EXPERIENCE” per dare la possibilità ai fan più fortunati di trascorrere l’intera giornata del 31 dicembre con il dj e produttore di fama internazionale, alloggiando nello stesso hotel con lui e la crew Supalova (Hotel Villa Solaris di Tezza sul Brenta, in provincia di Vicenza) e partecipando all’Aperishow e al cenone gourmet presso il Ristorante Simbiosi a Tezze sul Brenta (Vicenza), prima di trasferirsi all’Hotel Villa Pigalle per festeggiare l’inizio del nuovo anno con la musica di Supalova.

Per acquistare i biglietti per l’Experience Supalova, scrivere al numero 333 3378170.

JOE T VANNELLI, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music con oltre 20 dischi d’oro e di platino. Nel corso della sua carriera ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”. È disponibile “God is a Dj”, la sua autobiografia (edita da Baldini+Castoldi) che dà il titolo anche al suo ultimo album, uscito in doppio vinile in edizione limitata.

Uno dei suoi ultimi successi è il remix del brano che quest’estate è stato ai vertici delle classifiche “ITALODISCO” dei The Kolors (Warner Music Italy). Per celebrare alcuni dei maggiori successi del dj e produttore di fama internazionale, sono disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download “DON’T DEAL WITH US”, brano pubblicato nel 1990 e firmato come JT Company, e il remix di “RUN & SHOUT” impreziosito dalla voce di LOLEATTA HOLLOWAY, una delle regine della disco music.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni