L’indie a Sanremo con Gazzelle

Gazzelle ieri sera ha calcato per la prima volta il palco del Teatro Ariston, portando il suo brano “TUTTO QUI” (https://wmi.lnk.to/tuttoqui; Maciste Dischi/ Warner Music Italy), con cui è in gara alla 74^ edizione del Festival di Sanremo.

Con “Tutto Qui”, da oggi in radio e in digitale, il cantautore romano porta a Sanremo la nostalgia, un sentimento da sempre preponderante nella sua scrittura. Questa volta si lega però al desiderio di esplorare il passato di una persona cara che non si ha avuto la possibilità di vivere insieme. Quasi in modo surreale, la canzone è intrisa anche di un intenso senso di speranza e una forte voglia di vivere.

Il testo è scritto dallo stesso Gazzelle (Flavio Bruno Pardini) e composto insieme a Federico Nardelli.

È fuori ora – al link https://youtu.be/Z1mz4XqcJ00 – anche il videoclip del brano, diretto dai bendo, che traduce in un’esperienza a tratti cinematografica la capacità dell’artista di evocare immagini attraverso i suoi testi. Nel video l’intensità di uno sguardo, la delicatezza di un gesto, il calore di un abbraccio, infondono un senso di pace in chi osserva e si lascia sopraffare dalle emozioni.

Durante la serata delle cover, in programma venerdì 9 febbraio, l’artista sarà accompagnato da Fulminacci e porteranno sul palco la loro Roma con l’intramontabile e generazionale “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni sono senza tempo e i suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone.

A partire da marzo tornerà live con “DENTRO X SEMPRE” sui palchi dei principali palasport d’Italia e sarà l’occasione per i fan di vivere dal vivo la magia del suo ultimo album “DENTRO” (https://gazzelle.lnk.to/DENTRO; Maciste Dischi/Artist First) e di ascoltare per la prima volta live il brano sanremese “Tutto Qui”.

Di seguito tutte le date del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere – SOLD OUT

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

Le prevendite sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d’oro e 22 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

