Tornano in concerto in Italia trentemøller

trentemøller torna in Italia per due imperdibili concerti, organizzati da 3D agency, in programma venerdì 8 novembre all’Alcatraz a Milano e sabato 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma per Romaeuropa Festival, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.

Due occasioni preziose per lasciarsi affascinare da quei paesaggi sonori unici e da quelle melodie memorabili che da sempre contraddistinguono il mondo sonoro dell’acclamato musicista e compositore di base a Copenaghen.

Con alle spalle più di due decenni di attività e oltre 500 show in tutto il mondo, trentemøller si prepara a incantare nuovamente il pubblico italiano accompagnato sul palco dalla sua band. Ai suoi synth si uniranno infatti quelli di Disa Jakobs, che sarà anche alla voce e alla chitarra, la batteria e la chitarra di Silas Tinglef, la chitarra di Brian Batz e il basso di Jacob Haubjerg.

I concerti di trentemøller spingono sempre oltre i limiti di ciò che ci aspettiamo dalla musica dal vivo, in una continua evoluzione di temi e di idee di cui ogni uscita discografica rappresenta un capitolo, forgiando un percorso artistico in continuo divenire. Nei suoi dischi infatti esplora i contrasti e i paradossi, ruotando intorno ai temi della reminiscenza e del ricorso, ma infondendo nelle tracce elementi del contemporaneo per evitare di cadere nella nostalgia.

Un’evoluzione sonora e concettuale che attraversa tutta la sua discografia, dal primo album “The Last Resort”, arrivato nel 2006 dopo una serie di Ep, fino all’ultima release, “Memoria” (2022), sesto album in studio che si muove tra atmosfere cupe e pezzi introspettivi, coniugando motorik e dream pop, noise rock e pop elettronico. Un disco che continua a lavorare con gli abituali soggetti: luce e buio, turbolenza e serenità, freddo penetrante e calore confortante. Un’ispirazione che nasce chiaramente dagli elementi di quell’ambiente nordico che chiama casa, spingendoli sempre più lontano e al tempo stesso indagandone di nuovi.

Oltre alla propria attività discografica, trentemøller negli ultimi anni ha anche remixato la musica di artisti come Tricky, Savages, Depeche Mode, Franz Ferdinand, The Knife, A Place To Bury Strangers, Soft Moon e UNKLE, che vanno ad aggiungersi ai più di cento remix già realizzati nel corso della sua lunga e prolifica carriera.

LE DATE ITALIANE DEL TOUR

8 Nov 2024 – Alcatraz / Milano

Biglietti: 28€ + d.p.

Prevendite: https://link.dice.fm/mf2a5e61a4bc

9 Nov 2024 – Romaeuropa festival / Roma

Biglietti: 35€ (incluso d.p.)

Prevendite: https://romaeuropa.net/festival-2024/trentemoller-live-concert/

