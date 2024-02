Laura Pausini sold out a Parigi

Share

Dopo il successo della leg italiana, con un’affluenza di oltre 170.000 spettatori, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 continua il suo successo inarrestabile nei più prestigiosi palasport europei.

Dopo gli show di Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles, ieri sera l’artista italiana più premiata nel mondo si è esibita nella celebre Accor Arena di Parigi, Bercy, registrando l’ennesimo storico sold out e regalando al suo grande pubblico i brani iconici della sua carriera, con aggiunta di alcuni successi in lingua francese, oltre ad alcune tracce dell’ultimo album ANIME PARALLELE / ALMAS PARALELAS, pubblicato lo scorso ottobre.



Uno show straordinario con una grande produzione di respiro internazionale per il decimo tour mondiale di Laura Pausini, che proseguirà in Svizzera e Germania prima di approdare in America Latina, nelle date previste in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, per proseguire poi negli Stati Uniti.

Un’altisonante sfilata di città che parte da Houston, e passa da Los Angeles a Orlando, da Miami a Chicago, per arrivare all’ultima tappa storica al Madison Square Garden di New York il prossimo 6 Aprile.

L’artista si esibirà in uno show memorabile in 5 lingue, nella stessa città che aveva ospitato l’inizio dei festeggiamenti del suo anniversario il 27 febbraio 2023, e che quest’anno inaugurerà il suo trentennale di carriera anche nel mondo latino, che l’ha incoronata lo scorso ottobre Latin Recording Academy Person of the Year™ 2023.

La direzione artistica di questo concept show nato nei teatri per la maratona del trentennale 2023, sviluppato nelle speciali anteprime nelle piazze storiche di Venezia e Siviglia la scorsa estate, ed esploso poi nella sua forma più spettacolare per le arene di tutto il mondo, è di Laura Pausini e Luca Tommassini. La direzione musicale è come sempre affidata a Paolo Carta.

Il palco porta la prestigiosa firma di Fabio Novembre e del suo Studio, il disegno luci è affidato a Francesco De Cave e lo styling è curato da Susanna Ausoni.

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2024 è organizzato e prodotto da Friends&Partners.

@Neos, compagnia aerea di Alpitour World, è official partner.

Comunicato Stampa: Ufficio stampa Goigest