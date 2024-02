San Valentino: il libro simbolo Manuale per cuori spezzati

Share

Grazie a una community social di 20.000 follower creata in poco tempo e a video virali con oltre 15 milioni di views, il libro Manuale per cuori spezzati (Compagnia editoriale Aliberti) dello scrittore motivazionale Igor Nogarotto, si pone come testo simbolo della giornata del 14 febbraio, San Valentino.



Si tratta di una guida per cuori spezzati, un manuale per recuperare il dialogo e il rapporto con l’ex e, prima ancora, per ritrovare l’amore per noi stessi. Attraverso una calendarizzazione unica nel suo genere, si traccia un percorso di 50 giorni in cui l’autore ci accompagna quotidianamente verso i nostri obiettivi (il libro va letto un capitolo al giorno, per i 50 giorni/capitoli). Tra consigli pratici, attività fisica, riflessioni allo specchio, strategie social ed esercizi scritti (il lettore interviene sul manuale stesso trasformandolo nel suo diario di bordo), si recupera stima in se stessi, perché rinascere è il primo e fondamentale step per riacquisire carisma e riattrarre la persona amata. Un manuale d’amore, o meglio, un amore da manuale.



Ci spiega Nogarotto (scrittore e coach relazionale): “Occorre sdoganare definitivamente il concetto arcaico e disfunzionale che l’amore sia puro istinto e la convinzione ancora radicata che si debba essere se stessi senza un minimo di educazione emotiva: le relazioni funzionano se si trova l’equilibrio tra tecnica e passione”.



Il libro, anche presentato a Striscia la Notizia, vanta una presenza costante nella TOP100 di Amazon sezione Relazioni di coppia.



