Nerissima Serve il nuovo artista di Up Next di Apple Music

Apple Music ha annunciato oggi che Nerissima Serpe è il nuovo artista a essere incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Sono molto contento di essere stato selezionato per il programma Up Next di Apple Music. Per me è un grande riconoscimento” racconta Nerissima Serpe.

Matteo di Falco, classe 2000, è nato a Milano e cresciuto a Siziano. L’artista più importante per lui è Vasco Rossi, che ha iniziato ad ascoltare grazie ai genitori. Crescendo ha ampliato i suoi gusti musicali, dedicandosi principalmente al rap. La sua scrittura ha sempre significati precisi: “proprio come i miei miti Marra e Vasco, io cerco di dare sempre un peso alle parole. C’è una ricerca testuale anche quando faccio musica più FAST e divertente”. La sua estetica è precisa ed esalta la vita fuori dalla città: “vengo dalle campagne, da fuori città. Sono fuori dal contesto del quartiere milanese e ne vado fiero. Facevo le grigliate in campagna anziché essere sui marciapiedi sotto i palazzoni. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro”. Il suo rap è molto particolare, Nerissima Serpe lo definirebbe rap extra-urbano. Ha pubblicato due progetti da indipendente, prima di firmare con Emi Records Italy/Universal Music Italia. È uscito il 30 novembre 2023, “Identità”, l’album del rapper che includeva le collaborazioni – fra gli altri – con Ariete, VillaBanks, Achille Lauro, Ernia, Kid Yugi, Tony Boy, Papa V e i BNKR44.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Nerissima Serpe si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE, David Blank, SAMUSPINA e Lina Simons.

Nel 2024, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo ottavo anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO, SoFaygo, Bailey Zimmerman, Rema, Saint Harison, Ice Spice, XG, Grupo Frontera e Teezo Touchdown.

