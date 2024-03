Vasco Rossi celebra tutte le donne con una nuova canzone

Share

Si sa, che quando Vasco ha un’urgenza comunicativa preferisce esprimersi con una canzone.

In questo caso con la complicità di Roberto Casini e di Andrea Righi.

Una canzone – dalla parte della donna – che arriva, questo 8 marzo, come sorpresa “per” tutte le donne, che ci si riconosceranno. Esplicita già nel titolo:

“LIBERA E SE MI VA”

Con gesto spontaneo, la regala a Denise Faro, la cantante italiana del suo giro di amici stretti, a Los Angeles, fatto di esperimenti musicali, libertà creativa, e un po’ di leggerezza.

“Libera e se mi va”, è un omaggio alle donne. Che devono essere libere di dire no.

Molto più che una dedica. Tra le righe si leggono l’ironia e la provocazione rivolta agli uomini, devono imparare a essere empatici, mettersi, cioè, nei panni degli altri e accettare la loro volontà.

Una donna deve sentirsi libera e essere rispettata. Sempre, quando dice no e… anche quando dice sì.

Non è la prima volta che Vasco sente e descrive esattamente quello che vivono le donne in diversi momenti della loro età. Qualche anno fa in “Vuoto a perdere”, per la voce di Noemi, raccontava di una donna alle prese con il cambiamento del proprio corpo e in cerca del suo nuovo fascino.

Nel 2020 Irene Grandi portava a Sanremo “Finalmente io” che parla di un ulteriore passo verso la libertà della donna, la sua piena accettazione di sé.

“Libera e se mi va” chiude l’ideale trilogia, sfumature di donne una diversa dall’altra, ma tutte in evoluzione. Oggi la donna è più che mai liberata e pronta… a tutto. Tocca agli uomini ora, seguirla (non inseguirla…). Superare il proprio egoismo per amare, e essere amati, liberi e… ”se mi va, se ti va”.

Antesignano l’appello We2 del 2018 “Uomini, ancora uno sforzo, per esserlo davvero”.

Denise “è fresca, sorridente e simpatica” – dice di lei Vasco che l’ha conosciuta a Los Angeles – “rappresenta perfettamente il tipo di ragazza coraggiosa e decisa a inseguire il proprio sogno a Los Angeles.”

Cantante e performer, nel 2019 ha aperto i concerti di Vasco a San Siro.

Canta in inglese, spagnolo e, ora, anche in italiano. È già di suo “tante donne in una”.

Deve ancora realizzare che Vasco le ha regalato una canzone:

“Oggi sto vivendo un sogno, sono in studio con lui a registrare una canzone che mi rispecchia a pieno, che parla di uno stato d’animo che capisco e provo, lui mi ha capita.

LIBERA E SE MI VA, non poteva esserci titolo migliore per una canzone che racconta di come si sente una donna quando è “libera di amare” e di quanto in fondo l’amore stesso, amare ed essere amati, sia quello che ci fa stare bene davvero, sia la nostra libertà più grande.”

Libera e se mi va

(Vasco Rossi, Roberto Casini, Andrea Righi)

Prodotto da Vasco Rossi e Simone Sello

Arrangiato da Vasco Rossi, Roberto Casini, Simone Sello

Cori: Annalisa Giordano, Denise Faro

Chitarre, Basso: Simone Sello

Tastiere: Roberto Casini

Registrato e mixato da: Lukas Cuman allo Speakeasy Room Studio (Los Angeles)

Con la partecipazione speciale di Marina Mann

Special thanks: Noemi di Nardo

Mastering: Jett Galindo at Bakery mastering

Distribuito da EMI Records / Universal Music Italia Srl

Comunicato Stampa: Daniela Turchetti