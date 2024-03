Rose Villain live per Apple a Roma

Share

Giovedì 21 marzo, Rose Villain sarà la protagonista del nuovo evento musicale Today at Apple organizzato allo store Apple Via del Corso a Roma. Durante lo speciale incontro presentato da Apple Music, i fan potranno scoprire una delle artiste più originali del panorama italiano, amata per la sua energia esplosiva e la sua interpretazione del presente.

Moderato da Alice Valeria Oliveri, giornalista e autrice, questo incontro pensato da Apple Music in occasione delle celebrazioni per l’International Women’s Month racconterà l’artista attraverso la sua musica e il suo immaginario, spaziando su temi come l’empowerment femminile e sulle storie di rinascita, diverse e complesse (dove la speranza peró ne è trait d’union), che racconta nei suoi brani.

Rose Villain – che è stata selezionata da Apple Music per il programma Up Next Italia, l’iniziativa rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti – si esibirà nel corso dell’incontro con alcuni dei suoi successi in una coinvolgente performance live in acustico.

Ad aprire l’appuntamento di Today at Apple, inoltre, una sessione di ascolto in audio spaziale di RADIO SAKURA (Warner Music Italy), ultimo disco dell’artista, contenente il brano CLICK BOOM! presentato in occasione del 74° Festival di Sanremo. RADIO SAKURA è disponibile in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

RADIO SAKURA è il sequel luminoso di Radio Gotham, il primo lavoro discografico dell’artista. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró è il filo conduttore. “Con questo disco – racconta Rose – mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente, ambiziosa e con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell’artista e donna che sognavo di essere”.

Per non perdersi l’inconfondibile energia di Rose Villain e partecipare all’evento Today At Apple di giovedì 21 marzo alle 18:00 presso lo store Apple Via del Corso (181-188) a Roma, è necessario prenotare il proprio posto registrandosi al sito: apple.co/rosevillain

Comunicato Stampa: Goigest