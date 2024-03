Tutto sold out per Infinito +1 tour di Fulminacci

Share

A due settimane dall’inizio dell’Infinito +1 tour, in partenza il 30 marzo (data zero) da Trento, Fulminacci annuncia il sold out di tutte le date dei concerti nei club delle principali città d’Italia e del suo primo palasport: il 13 aprile al Palazzo dello Sport di Roma.

Ai tanti appuntamenti di quest’estate si aggiungono oggi due nuove date: l’8 agosto a Ripatransone (AP) e il 3 settembre a Roma. L’artista con il suo “Infinito +1 tour estivo”, calcherà i palchi dei principali festival di tutta la penisola, per poi esibirsi per la prima volta il 5 settembre al Carroponte (MI).

Di seguito il calendario di tutte le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, che saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “Infinito +1” (https://fulminacci.lnk.to/Infinitopiu1; Maciste Dischi/Artist First) e i suoi più grandi successi:

Date indoor:

30 MARZO 2024 – TRENTO – SANBAPOLIS (data zero) (SOLD OUT)

4 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE (SOLD OUT)

5 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE (SOLD OUT)

9 APRILE 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (SOLD OUT)

12 APRILE 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA (SOLD OUT)

13 APRILE 2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT (SOLD OUT)

18 APRILE 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL (SOLD OUT)

22 APRILE 2024 – BOLOGNA – ESTRAGON (SOLD OUT)

23 APRILE 2024 – BOLOGNA – ESTRAGON (SOLD OUT)

24 APRILE 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (SOLD OUT)

Date outdoor:

03 LUGLIO 2024 – SAN MAURO PASCOLI (FC) – ACIELOAPERTO – VILLA TORLONIA

04 LUGLIO 2024 – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA

11 LUGLIO 2024 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

12 LUGLIO 2024 – CAORLE (VE) – SUONICA FESTIVAL

18 LUGLIO 2024 – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

20 LUGLIO 2024 – SAN LEUCIO (CE) – UN’ESTATE DA BELVEDERE

26 LUGLIO 2024 – GENOVA – BALENA FESTIVAL

27 LUGLIO 2024 – GRADISCA D’ISONZO (UD) – FESTIVAL ONDE MEDITERRANEE

8 AGOSTO 2024 – RIPATRANSONE (AP) – TILT SUMMER FESTIVAL – NUOVA DATA

13 AGOSTO 2024 – LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

14 AGOSTO 2024 – MAIDA (CZ) – COLOR FEST

30 AGOSTO 2024 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL

3 SETTEMBRE 2024 – ROMA – ROMA SUMMER FEST – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, CAVEA – NUOVA DATA

05 SETTEMBRE 2024 – MILANO – CARROPONTE

I biglietti saranno disponibili da oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18:00 online e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Un percorso graduale e senza bruciare tappe quello dell’artista romano, che, arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato oro). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nel 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”, contenuti nel terzo lavoro in studio dell’artista “Infinito +1”, uscito a novembre e a cui si va ad aggiungere il singolo “+1” a gennaio 2024, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS