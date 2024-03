Cineteca Milano riapre l’archivio cinematografico

Share

Cineteca Milano ed Edison Next Government annunciano la conclusione del progetto di efficientamento energetico dell’archivio cinematografico presso la sede di Cineteca Milano, in viale Fulvio Testi 121 a Milano, che ha reso l’archivio un esempio di sostenibilità energetica per la tutela e la conservazione del patrimonio filmico.

Sempre più cura per i film

In particolare, nel corso di un intervento di due anni, Edison Next Government – società di Edison Next nell’ambito del Gruppo Edison attiva nella fornitura di servizi energetici per la decarbonizzazione del settore PA – ha installato nuovi impianti di condizionamento e deumidificazione che favoriscono la tutela e la cura del patrimonio cinematografico.

Questi nuovi impianti permettono di mantenere stabilmente la temperatura a 8° e il tasso di umidità al 50%, condizioni ideali per la salvaguardia delle pellicole cinematografiche, che consentiranno a Cineteca Milano di ospitare e conservare ulteriori materiali in pellicola provenienti da altri fondi o archivi audiovisivi.



Evento celebrativo con gioco

Inoltre, si è resa possibile la riapertura al pubblico del corridoio di visita che permette di accedere all’archivio; per celebrare questo importante traguardo, il 21 marzo presso il MIC e in occasione dell’evento di formazione per ragazzi “CinemaSarà”, verrà lanciato il gioco “Caccia al film – Viaggio nell’archivio delle pellicole”. Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro per appassionati di cinema con un meccanismo molto semplice. Chi parteciperà, indosserà speciali occhiali VR grazie ai quali, inquadrando un QR Code sulle bobine dei film, riuscirà a vedere una serie di scene madri di grandi classici del cinema; chi indovinerà i titoli riceverà in omaggio un biglietto per assistere a una delle proiezioni della sala cinematografica del MIC.

Per partecipare occorre aver compiuto 14 anni e aver prenotato e acquistato la propria visita

al link (massimo 10 persone a turno; il gioco e la visita saranno riproposti il sabato e la domenica) https://www.cinetecamilano.it/location/mic



Tariffe per visitare l’archivio e il museo:

Solo Archivio delle pellicole –

biglietto intero, 15 euro; ridotto (14-17 anni), 12 euro

Premium pack Archivio delle pellicole + visita al museo – biglietto intero 20 euro; ridotto (14-17 anni), 17 euro

L’archivio di Cineteca Milano presso l’ex Manifattura Tabacchi comprende circa 30mila titoli su pellicola Safety; si tratta di film d’epoca o restaurati dagli anni 50 in poi.



Grazie a questa iniziativa, Edison Next Government – che ha sede presso la ex Manifattura Tabacchi – conferma il suo impegno a sostenere il polo audiovisivi presso la stessa sede attraverso operazioni di riqualificazione energetica a tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quale l’archivio della Cineteca è un esempio di eccellenza.

Edison Next Government sottolinea l’importanza che il vasto patrimonio filmico della Cineteca Italiana possa tornare a essere disponibile al suo pubblico coinvolgendo tutta la cittadinanza nelle attività e nei percorsi di Cineteca Milano. Il settore del patrimonio artistico-culturale è particolarmente delicato perché coinvolge luoghi di solito aperti ventiquattr’ore su ventiquattro, ad esempio per esigenze di aerazione necessarie per preservare le opere d’arte. Contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio è per Edison Next Government una grande opportunità per sostenere il percorso di transizione energetica anche in ambito culturale, garantendo sia la riduzione dei consumi e delle emissioni, sia la conservazione e valorizzazione dei beni. Le iniziative di Cineteca Milano contribuiscono a trasformare la sede delle ex Manifatture Tabacchi in un luogo di incontro e di sviluppo di attività culturali, per le quali è necessario offrire condizioni ottimali di comfort anche alle persone che ne fanno esperienza.

📍 Cineteca Milano MIC

Viale Fulvio Testi 121, Milano Bicocca

