“Per sempre” il nuovo album dei Sierra

Share

Fuori venerdì 22 marzo “PER SEMPRE” (distribuzione Virgin Music Group), il nuovo album dei SIERRA, talentuoso duo dell’alternative rap italiano. L’album, disponibile in presave, si compone di 11 tracce e include i featuring con Wayne, Nicolette e Quest.

Il disco raccoglie le esperienze personali dei due artisti, alternando brani più leggeri ad altri più malinconici e profondi. Tanti i temi affrontati: dall’amore, alla voglia di rivalsa, alla crescita personale. Lo sguardo del duo oscilla tra passato, presente e futuro dando vita a un progetto introspettivo, figlio di una profonda consapevolezza di se stessi e di una maturazione artistica e musicale.

L’album si apre con title track “Per Sempre”, un brano che parla di un amore travolgente e passionale che, come ogni sofferenza, porta con sé il dono dell’esperienza e della crescita personale.

Segue “Ricorderai”, che racconta la vita dei SIERRA nel loro quartiere e va nel dettaglio delle sfumature della città. Il ritornello è il punto d’incontro tra i due artisti e il coro in sottofondo rappresenta la moltitudine alla quale punta il messaggio di speranza del gruppo.

La traccia successiva include il primo dei featuring del progetto, quello con la talentuosa Nicolette in “Troppo Vicini”. Un pezzo dalle tipiche sonorità pop la cui narrazione si concentra su uno stato d’animo comune a molte relazioni moderne: la scissione. Se stiamo troppo vicini ci annoiamo, ma se ci allontaniamo non sappiamo sopravvivere. Traumi infantili e crescita personale si fondono nella stessa direzione creando un nuovo sguardo nei confronti della vita.

Le cose più belle che possono capitarci spesso non ci sembrano vere e per questo siamo inclini a non godercele a pieno. Questo è quello che lascia trasparire “Cellofan” la quarta traccia dell’album. In pieno stile hip hop anni Novanta, questa canzone è tra le più profonde e riflessive dell’intero progetto.

È poi la volta della focus track “Piccola Fiammiferaia”, che prende ispirazione dall’omonima favola di Christian Andersen. Il contrasto viene creato dalle sonorità tipicamente dance che danno movimento e carica in contrapposizione a un testo malinconico e magico.

Cambio di tono con “Malincuore”, la canzone più leggera del disco per quanto riguarda la produzione, che parla di un amore lontano e chiuso in un cassetto ormai da tempo. Nel brano è contenuto il secondo featuring del disco con Quest, amico proveniente dallo stesso quartiere del gruppo.

Segue “Nostalgia”, un brano spirituale e introspettivo, il più “conscious” del progetto. Il pad che si ripete per tutto il brano proietta l’ascoltatore in una dimensione parallela, dove ci si può lasciar andare senza paura di essere feriti.

La traccia successiva, la cui produzione ha contaminazioni latine, è “Love Theraphy”, che parla di una figura femminile che attua comportamenti manipolatori verso il prossimo.

Si presenta invece come un vero e proprio inno del gruppo “SR”, brano che parla di rivalsa e di voglia di unirsi ancora di più nelle difficoltà e nelle insidie. Il ritmo incalzante è un oceano in piena che sommerge tutto quello che incontra.

L’ultimo featuring del disco è quello con Wayne, storico membro del gruppo Dark Polo Gang, in “DNA”. Questo è il brano più sperimentale della raccolta, in quanto unisce una scrittura tipicamente rap ad una produzione con tendenze Deep House.

“PER SEMPRE” si chiude con “Battesimo”, che i SIERRA definiscono una vera e propria “follia”. Il brano è diviso in due parti; nella prima un pianoforte misterioso scatena lo sfogo di Medium, nella seconda una strumentale più rap porta Sila a devastare tutto con una strofa di denuncia e rivalsa. Il gruppo lascia intendere che questo è il loro vero battesimo.

L’album non è quindi solo il tassello finale che completa un puzzle che i SIERRA hanno iniziato negli scorsi mesi consacrando il loro ritorno ufficiale sulla scena dell’alternative rap italiano, ma è la massima espressione del loro stile e della loro musica, contaminata da sonorità differenti – dall’hip hop, alla deep house, alla latin music – che si amalgamano sapientemente tra loro dando vita a un sound personale e riconoscibile.

I SIERRA presenteranno “PER SEMPRE” in occasione di una serie di date live che si terranno giovedì 28 marzo all’Arci Bellezza di Milano, venerdì 28 marzo al Cap 10100 di Torino, lunedì 8 aprile al Locomotiv di Bolognae giovedì 25 aprile all’Alcazar di Roma.

Tracklist:

1. “Per Sempre”;

2. “Ricorderai”;

3. “Troppo Vicini” feat. Nicolette;

4. “Cellofan”;

5. “Piccola Fiammiferaia”;

6. “Malincuore” feat. Quest;

7. “Nostalgia”;

8. “Love Therapy”;

9. “SR”;

10. “DNA” feat. Wayne;

11. “Battesimo”.

Biografia

I SIERRA sono un duo musicale italiano formatosi nel 2017 e composto da Medium (pseudonimo di Massimo Gaetano) e Sila Bower (pseudonimo di Giacomo Ciavoni). Attivi dal 2017 nella scena alternative rap romana, pubblicano, in maniera indipendente e continuativa, mixtape, canzoni e video creandosi sin da subito un seguito. Nel 2019 salgono alla ribalta a livello nazionale entrando a far parte del cast della tredicesima edizione di “X Factor”, dove sono arrivati tra i finalisti. Il loro singolo “Enfasi”, prodotto da Big Fish, raggiunge l’undicesima posizione dei singoli più venduti; ad oggi è Disco di Platino con oltre 140.000 copie vendute a livello nazionale. Nel 2020 pubblicano i brani “Come mai”, “Senza di te” e “Alla fine ti passa”. Nel 2021 esce invece per Sony Music Italy il secondo album “Profondamente”, anticipato dal singolo “Mezze lune”. Dopo un periodo di pausa, il duo torna sulla scena musicale nel dicembre del 2022 con la pubblicazione di tre singoli a distanza di pochi mesi: “Solitudine”, “Poseidon” e “Carpe Diem”.

Attualmente hanno totalizzato 56 milioni di ascolti su Spotify.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Coco District