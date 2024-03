“Tre stremate e 1 maggiordomo” in scena al Teatro Golden di Roma

Share

Sull’onda dell’inarrestabile successo delle Serie televisive, esploso grazie all’avvento delle piattaforme TV, NASCE LA PRIMA SERIE TEATRALE AL MONDO! L’incredibile Storia della nascita di un clamoroso e innovativo Format Teatrale!

Appuntamento al Teatro Golden DAL 26 MARZO AL 7 APRILE con “3 STREMATE E 1 MAGGIORDOMO” , il quarto episodio della 1^ Serie Teatrale al Mondo, LE STREMATE, di Giulia Ricciardi con la regia di Patrizio Cigliano. Un riuscito esempio di teatro brillante al femminile e un acclamato esempio di “teatro seriale”: pur non essendo necessariamente da seguire in ordine cronologico, i 7 spettacoli raccontano le vite paradossali ed esilaranti delle stesse tre protagoniste (con guest occasionali).

In “3 Stremate e 1 Maggiordomo” – Marisa, per il suo compleanno, ha lasciato suo marito ed è scappata in un mini appartamento dove ha deciso di vivere da sola, stanca di un rapporto coniugale che non funziona più da anni. Le due amiche accorrono per ascoltarla: Marisa accusa il marito di immobilità, tutta la gestione familiare è sulle sue spalle, e ha dovuto lasciare il suo lavoro di arredatrice di interni proprio spinta dal marito. Anche Elvira e Mirella raccontano le loro frustrazioni e la delusione nei confronti dell’universo maschile. Siamo in una società che pretende una donna efficiente, scattante e in grado di occuparsi di qualsiasi cosa. Eppure le donne vivono ancora in posizioni subordinate, come se fossero “condannate” alla dipendenza dal maschio. E dopo tanta subordinazione, le nostre Stremate si attivano per una piccola rivincita: si trasferiranno tutte nell’appartamentino di Marisa, e da lì, almeno per un po’ “comanderanno” loro. Ma chi? Sognando i romanzi russi dell’ottocento, decidono di assumere un “Maggiordomo”. Mandano così dei videomessaggi ai consorti in cui dettano le regole per il loro autorilascio: ognuno dei mariti dovrà dimostrare di sapersela cavare da solo e di essere disposto a “servire” con devozione la consorte. E per la prima volta, in scena con le Stremate ci sarà un uomo: il Maggiordomo. Ma chi è in realtà costui? Tra improbabili videochiamate dei mariti (Greg, Lillo e Massimiliano Bruno) e strani comportamenti dell’inserviente, nasceranno gag, equivoci e rivelazioni. Uomini contro donne? Forse, ma con un finale sorprendente. Come sempre le Stremate daranno vita a battibecchi, angherie e confessioni esilaranti e inattese, trasportandoci ancora una volta nel mondo delle donne di oggi, con tutte le loro luci e ombre, ma sempre imprevedibilmente comiche. Su tutto questo, l’inconfondibile stile registico di Patrizio Cigliano, caratterizzato come sempre da un ritmo vertiginoso e infinite trovate sceniche.

Il cast, collaudatissimo da anni di spettacoli, è formato dalle 3 attrici “storiche” della Serie: Milena Miconi, attrice televisiva e teatrale, e star del Bagaglino (1998); Beatrice Fazi, la “tata” del Medico in Famiglia, prolifica attrice teatrale e presentatrice televisiva (TV2000); Giulia Ricciardi, autrice di grande esperienza di commedie a tema femminile, con all’attivo molti One Woman Show, partecipazioni a Zelig e Colorado come monologhista, e presente in molti film. E per la prima volta, un Uomo dividerà la scena con loro. Un cast di talenti comici che garantisce uno spettacolo esilarante e intelligente, sostenuto dalla precisa regia di Patrizio Cigliano, noto e pluripremiato teatrante italiano.

PREZZI BIGLIETTI

intero al botteghino € 35

intero ONLINE € 30

ORARI SPETTACOLI

giovedì – venerdì ore 21.00

sabato ore 17.00 e 21.00

domenica ore 17.00.

BOTTEGHINO

Via Taranto, 36 – Roma 00182

telefono / whatsapp 06.70493826

mail info@teatrogolden.it

Comunicato stampa: Maresa Palmacci