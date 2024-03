Parte da Firenze il primo tour nei palazzetti di Alfa

Share

Approda domenica 21 aprile al Mandela Forum di Firenze “Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato Tour”, il primo tour nei palazzetti di Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino.

Il tour, prodotto da A1 Concerti, prende il nome dal suo nuovo lavoro uscito lo scorso febbraio sulle piattaforme digitali e in formato picture disc. L’album, pubblicato da Artist First, contiene “Vai!”, il brano presentato da Alfa al Festival di Sanremo 2024 e già certificato disco d’oro.

Esponente della Generazione Z, Alfa è un ragazzo semplice e un cantautore che mette sempre l’amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l’essere romantici è la vera rivoluzione.

Ed è proprio l’amore il filo conduttore che lega i brani di “Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato Tour”. Lo stesso amore che trasmette indossando un cuore giallo, suo portafortuna che diventa manifesto dell’amore a vent’anni e della realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo.

Radio Zeta è la radio ufficiale di “Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato Tour”.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 435 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.5 milione di follower su TikTok, conta oltre 608 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 182 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli dischi di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 9 dischi d’oro.

Info concerto Firenze

Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it

Biglietti (compresi diritti di prevendita)

Primo settore 79,35 euro

Secondo settore 63,25 euro

Terzo settore 56,90 euro

Quarto settore 44,85 euro

Parterre in piedi 44,85 euro

Package Parterre in piedi 125,85 euro

