Bruce Springsteen diventa un membro della Ivors Academy

Bruce Springsteen riceverà la più importante e prestigiosa onorificenza per i cantautori, THE IVORS WITH AMAZON MUSIC, che si terrà a Londra presso la Grosvenor House giovedì 23 maggio 2024.

L’Ivors Academy ha rivelato ieri, martedì 26 marzo, che Bruce Springsteen è l’ultimo cantautore ad essere diventato membro dell’Accademia, la più alta onorificenza che conferisce l’organizzazione.

L’iconico musicista statunitense diventerà il primo cantautore internazionale che l’Academy ha ammesso in 80 anni.

La musica di Bruce Springsteen, uno dei più autorevoli e importanti cantautori di tutti i tempi, è stata la colonna sonora della vita di milioni di persone nel mondo. Spesso definito “l’incarnazione del rock & roll”, la carriera discografica dell’artista, che dura da 50 anni, è iniziata nel 1973 con l’album Greetings from Asbury Park, NJ fino ad arrivare al più recente album di inediti Only the Strong Survive (2022), il suo 21esimo album in studio.

Bruce Springsteen ha venduto oltre 140 milioni di dischi nel mondo e ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti compresi 20 GRAMMY, un Oscar e un Tony Award, la presenza sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame, ed è stato premiato con la Presidential Medal of Freedom, il più importante riconoscimento civile americano.

Bruce Springsteen ha commentato: “Sono fiero di essere il primo cantautore ad essere stato ammesso nella Ivors Academy. Oltre a riconoscere il mio lavoro di scrittura delle canzoni, il premio rappresenta un tributo ai fan e amici che hanno supportato me e il mio lavoro negli ultimi 50 anni. L’intero Paese mi ha fatto sentire benvenuto in ogni passo della mia strada e per questo sarò sempre profondamente riconoscente”.

L’ingresso di Bruce Springsteen nella Ivors Academy riconosce il suo straordinario contributo alla scrittura delle canzoni e riconosce il suo impatto sul panorama culturale del Regno Unito. L’artista diventerà il 27esimo componente dell’Academy, unendosi a un elenco di grandi cantautori come Paul McCartney, Kate Bush, Joan Armatrading e Sting, che ha ricevuto l’onorificenza nel 2023.

Tom Gray, Presidente della Ivors Academy, ha detto: “Non c’è nulla di più giusto che far diventare Bruce Springsteen il primo cantautore internazionale a diventare un nostro membro. I cantautori sono storyteller potenti, che immortalano la nostra vita, i nostri amori e le nostre difficoltà. Bruce ha sempre raccontato le più grandi storie. Il suo ingresso come membro è un attestato di stima di quello che lui ha svolto da tutti coloro che hanno condiviso il suo lavoro”.

Riconosciuto come l’apice della realizzazione di un successo musicale fin da quando sono stati presentati la prima volta nel 1956, vincere un Ivor Novello ha un posto speciale nella musica dato che vengono assegnati da cantautori e compositori dell’Ivors Academy, con i vincitori che si uniscono in un appello nominale di grandi artisti come Adele, Stormzy, RAYE, Little Simz, Cathy Dennis, Annie Lennox, Amy Winehouse, Dave e John Lennon.

Per celebrare la nomina come membro dell’Academy, l’artista pubblicherà l’album “The Best Of Bruce Springsteen” già disponibile in pre-order (https://smi.lnk.to/BestOfBruceSpringsteen ) nelle seguenti versioni: CD con booklet, 2LP standard con vinile di colore nero, 2LP in edizione limitata Atlantic Blue (esclusiva Discoteca Laziale), 2LP in edizione limitata Highway, e 2LP in edizione limitata Jersey Devil Red (esclusiva Amazon).

L’artista inoltre tornerà in Italia insieme a The E Street Band con due imperdibili appuntamenti, una grandissima occasione per rivivere uno degli show più esaltanti al mondo. Dopo la tournée del 2023 osannata dalla critica, saranno protagonisti nel nostro paese l’1 e 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con due spettacoli energici e indimenticabili. Le date milanesi faranno parte del tour mondiale “Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour”.

I candidati di quest’anno verranno annunciati il 23 aprile e i vincitori del Music saranno rivelati all’Ivors with Amazon il 23 maggio a Londra presso Grosvenor House.

The Ivors with Amazon Music

Gli Ivors sono uno dei momenti più amati e rispettati nella musica. Consegnati dal 1956 ai cantautori e compositori per i loro successi creativi, ogni vincitore riceve un premio Ivor Novello e si unisce a una lista di grandi artisti che include Adele, Stormzy, Cathy Dennis, Sting, Annie Lennox, Amy Winehouse, Dave, Paul McCartney, John Lennon e Joan Armatrading.

Gli Ivor Novello Awards sono assegnati da acclamati cantautori e compositori dell’Accademia Ivors. Questo riconoscimento tra pari rende gli awards tanto speciali e rispettati.

La Ivors Academy è l’associazione professionale indipendente del Regno Unito per chi crea musica. Rappresentano e difendono una comunità diversificata e talentuosa di cantautori e compositori. Sono un’organizzazione no-profit autofinanziata, che si affida al continuo sostegno dei loro membri e partner per portare avanti il loro lavoro. L’Academy è conosciuta internazionalmente per gli Ivors e gli Ivors Classical Awards. L’Ivor Novello Award è il punto più alto nella carriera di molti cantautori e compositori.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni