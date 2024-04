Fuori il nuovo singolo del cantautore brasiliano Toco

Share

Esce oggi il nuovo singolo di Toco “Noite Secreta”, preludio al tanto atteso album “Riviera”, fuori il 19 aprile. Una canzone dalla seducente melodia e dalle fresche sonorità che introducono la stagione estiva, una fusione di stili tra Pop e Musica Popolare Brasiliana uniti a un’ipnotica ritmica su cui Toco, con la sua calda voce, disegna la colonna sonora perfetta per il racconto di una notte di trasgressione e di incontri fugaci. Il brano è co-scritto e prodotto da Stefano Tirone aka S-Tone Inc. Oltre a Tirone, che qui ha suonato fisarmonica e Wurlitzer, hanno partecipato alle registrazioni Ramiro Levy (ukulele, chitarre, Edu Hebling (basso), Mauro Martins (batteria), Marquinho Baboo (percussioni) e Priscila Ribas alla voce.



TOCO – NOTE BIOGRAFICHE



Tomaz di Cunto, in arte Toco, è un compositore, musicista e produttore brasiliano. Nato a San Paolo nel 1976, ha iniziato a suonare la chitarra da ragazzo. Mentre studiava Scienze della Comunicazione ha mosso i primi passi nel mondo della musica lavorando per il programma di TV Cultura “Ensaio”, dedicato alla musica brasiliana e diretto da Fernando Faro, grazie al quale Toco ha conosciuto artisti del calibro di Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e molti altri. Nel 1999 Toco si trasferisce prima in Liguria, dove inizia a collaborare con una radio locale (Radio Levanto) e successivamente a Milano dove lavora a Radio Popolare. Nel frattempo incontra Stefano “S-Tone Inc.” Tirone, che co-produce il suo primo album “Instalação do Samba”: quell’incontro segna l’inizio di una lunga amicizia e collaborazione professionale tra i due artisti e con l’etichetta milanese Schema Records.

“Instalação do Samba”, arricchito dal tipico sound europeo, ottiene un notevole successo sia in Europa che in Giappone e diventa un trampolino di lancio per la seconda fatica dell’artista brasiliano, “Outro Lugar”. Registrato a Rio de Janeiro con la band brasiliana guidata da Roberto Menescal, che impreziosisce i brani con le sue eleganti chitarre, viene rifinito in Italia da S-Tone Inc e fin dal primo ascolto si fa notare per un’incredibile maturità nella scrittura e nell’esecuzione. L’album, pubblicato nel 2008, ottiene notevoli recensioni da parte della critica. Nel 2013 la canzone “Guarapiranga” viene inserita nella colonna sonora del film “Il Lato Positivo” (7 nomination e un premio Oscar 2013).

Nel 2014 Toco pubblica l’album “Memoria”, ulteriore conferma del suo talento. Toco si ispira alla tradizione e dalla sua grande passione per la musica brasiliana con i suoi musicisti di colore come Edu Lobo, Milton Nascimento, Arthur Verocai, Geraldo Vandré, Sergio Ricardo e Dorival Caymmi. L’album spazia dalla tradizione folk al funk, dalla bossa nova al pop.

Nel 2024 arriva il quarto album “Riviera”, in uscita il 19 aprile e anticipato dal singolo “Noite Secreta” il 5 aprile.

Comunicato Stampa: Teresa M. Brancia