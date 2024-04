I fan di Springsteen raccolgono oltre 10mila euro per realizzare la coreografia

Share

Sabato 1 Giugno lo stadio di San Siro vibrerà grazie all’energia travolgente di Bruce Springsteen & The E Street Band e i fan del cantante, dopo le esperienze del 2013 e del 2016, sono pronti a realizzare una nuova e ancor più eccezionale coreografia, lanciando un crowdfunding con un obiettivo economico 10mila euro – già raggiunto e superato – su Produzioni dal Basso – prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.

Si chiamano Fan Action e sono delle azioni coreografiche che spesso vengono finanziate anche con raccolte fondi online.

Per il concerto di sabato 1 giugno 2024, la nuova coreografia è già in preparazione e anche questa volta trasformerà lo stadio con un’enorme energia e colori per celebrare la storia, la passione e l’amore che i fans di Bruce & la E-Street Band hanno riversato nello stadio fin dal 1985. Proprio per questo è stata lanciata la campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso servirà per coinvolgere un ampio numero di donatori e ottenere ancora più fondi, necessari per realizzare una coreografia ricca di dettagli, scegliere i materiali adatti per un effetto ancora più emozionante e coinvolgere un numero maggiore di fan nella realizzazione del progetto.

Per maggiori informazioni e per partecipare al crowdfunding:

https://www.produzionidalbasso.com/project/our-love-is-real-when-the-audience-becomes-the-band-coreografia-san-siro-2024-bruce-springsteen-the-e-street-band/

Comunicato Stampa: Ufficio stampa PdB