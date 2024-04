Nartist ArtContest for value, Arte e solidarietà nel progetto di una realtà pugliese

Verrà presentata giovedì 11 aprile a Milano l’opera vincitrice dell‘ArtContest for value, il concorso d’arte della realtà pugliese Nartist, ideato per raccogliere fondi a favore delle missioni chirurgiche di Emergenza Sorrisi. L’evento si terrà a Palazzo Clerici n.5, nella sede di BDB network, alle ore 17.30, nel nome della solidarietà e della valorizzazione di aziende, consumer, artisti ed enti dei territori.

Nartist ArtContest for value vede protagoniste le speciali Tele Nartist che chiunque, a fronte di un contributo di 10 euro, ha potuto ordinare dal portale store.nartist.it o ritirare nelle attività aderenti all’iniziativa. Cittadini che, partecipando all’invito di Nartist, sono diventati veri e propri mecenati sostenitori del progetto di solidarietà. (https://store.nartist.it/contest/162-tela-nartist-sorrisi-for-value.html). Il tema creativo di questa edizione del concorso è: “Mediterraneo: un sorriso che unisce i popoli”. Un tema ricco di significati e spunti creativi.

Il concorso ha visto la candidatura di 173 opere, di cui 27 finaliste che parteciperanno all’evento finale per l’assegnazione dei premi, 9 scelte dal Comitato scientifico (esperti di arte e comunicazione) e 18 scelte fra le 100 più votate online. Il Comitato ha già presentato l’opera più votata in assoluto, “Benessere“ di Jessica Pizza di Montella (AV), che ha conquistato il Premio NARTIST people.

L’Art Contest for value, insomma, è il primo concorso d’arte al mondo in cui vincono tutti, perché raccoglie fondi per iniziative solidali, premia artista e proprietario dell’opera vincitrice, e dà opportunità e vantaggi ad aziende, consumer, artisti, enti e chiunque aderisca. È arte come nutrimento dell’anima, come promozione di nuovi talenti, ma soprattutto come aiuto concreto ai bambini di tutto il mondo colpiti da gravi malattie al volto, da ustioni e da ferite di guerra.

Ad assegnare i Premi per questa edizione sono: Francesca Bellini, responsabile Relazioni esterne di Emergenza Sorrisi, Michele Fiore, storico dell’arte, docente e creatore di Mikipedia arte, l’artista Mr. Wany e Pegah Moshir Pour, consulente corporate responsibility, attivista per i diritti umani e digitali.

NARTIST® è un innovativo progetto nato in Puglia, a Gioia del Colle, su idea di Gianfranco Nicastri. Il sistema Nartist vuole portare il “Mecenatismo Collaborativo” nelle attività economiche, legando una tela bianca NartistⓇ ai prodotti o servizi delle aziende aderenti. Ogni tela racchiude un contributo ad un progetto no profit, ma anche la possibilità di creare o commissionare arte. In questo modo, ogni prodotto o servizio acquistato in abbinamento con la tela Nartist sostiene un progetto no profit!

Gli ArtContest for value sono attivabili da chiunque desidera arricchire il proprio prodotto/brand/territorio di un valore etico, solidale e creativo. Si tratta di un contest unico in quanto, oltre a premiare un Progetto Sociale, il proprietario dell’opera vincitrice e il suo artista, riesce a creare una vera economia circolare generando benefici per tutti i partecipanti.

Negli ultimi 5 anni, enti no profit come Emergenza Sorrisi, Protezione Civile Puglia e altre associazioni pugliesi hanno raccolto in totale fino a 9.200 euro grazie al sistema di mecenatismo collaborativo.

Emergenza Sorrisi ETS è un’organizzazione attiva in 25 Paesi del mondo, dal Medioriente all’Africa Occidentale, in cui opera bambini colpiti da gravi malattie al volto, ustioni, ferite di guerra e la Labiopalatoschisi, o labbro leporino. Grazie all’operato dei suoi medici ed infermieri volontari, Emergenza Sorrisi in 15 anni ha regalato il sorriso ad oltre 5.700 pazienti. Le malformazioni di cui soffrono non hanno solo un effetto sulla salute, ma hanno ricadute molto gravi sia sulla loro psiche che sulla loro vita sociale. Emergenza Sorrisi è anche attiva nella formazione dei medici locali per dare continuità alla propria azione.

Info: sorrisi@nartist.it

Regolamento: www.nartist.it/mediterraneo-for-value

