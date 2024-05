Share

Il teatro popolare ritorna a Milano con “PALCHI FIORITI”, la sessione di primavera del Festival “Le mille e una piazza 2024” di Atelier Teatro, giunto alla sua quinta edizione. Tante novità per il Festival che riporta i classici greci e latini nei parchi e nei giardini urbani, con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età, in scena fino al 9 giugno 2024. Il Festival conferma l’abituale attenzione alle periferie e ai territori caratterizzati da criticità sociali come i quartieri ERP e propone alcune incursioni nel centro storico, nel magico contesto dei Giardini Indro Montanelli.

“Le mille e una piazza 2024” con il patrocinio del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo,nell’ambito del bando Sottocasa 2023, è reso possibile grazie al sostegno dei 9 Municipi del Comune e di enti e associazioni di territorio come Fucine Vulcano, Nolo4Kids, Città del Sole – Amici del Parco Trotter, Centro Asteria, Associazione Benedetto Marcello. Inoltre l’edizione 2024 vede la partecipazione di compagnie di rilievo nazionale e internazionale e si avvale della consulenza dell’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal maestro Carlo Boso.

L’obiettivo di questa quinta edizione è di consolidare e aumentare l’impatto del progetto sui luoghi di aggregazione spontanea della città partendo come di consueto da piazze, giardini urbani e parchi, mercati comunali e biblioteche delle periferie. La proposta di spettacoli nei diversi quartieri della città è da intendersi come un processo di valorizzazione dei territori e di consolidamento della loro funzione pubblica di scambio e condivisione sociale. Nel corso delle prime quattro edizioni, il festival “Le mille e una piazza” ha portato oltre 130 spettacoli di teatro popolare gratuiti nei quartieri di Milano e ha visto crescere di anno in anno il numero e l’entusiasmo degli spettatori. Il progetto si configura sempre più come un aggregatore sociale con la capacità di rispondere in modo capillare alle richieste d’intervento delle associazioni di territorio, dei comitati di cittadinanza attiva, dei municipi e degli enti locali.

In questa seconda sessione (a cui seguirà “Racconti d’autunno” in settembre) Atelier Teatro, insieme alle compagnie ospiti del festival, porta in scena 16 imperdibili spettacoli e 3 concerti che coinvolgeranno il pubblico. La sessione “Palchi fioriti” ha come obiettivo il recupero della dimensione pubblica in cui ebbe origine il teatro: i classici greci e latini sono infatti i primi testi teatrali e sono nati per essere recitati all’aperto rivolgendosi a una società complessa e stratificata che rifletteva sui conflitti sociali mettendoli in scena. Troppo spesso rinchiusi tra le pareti del teatro d’autore rivolto a pochi intenditori, i classici invaderanno i parchi cittadini, ritrovando la loro originaria dimensione di esperienza collettiva. I parchi in fiore della primavera meneghina vedranno alternarsi le opere di Aristofane e Apuleio. La compagnia porta in scena “Gli uccelli”, “Le Nuvole”, “Le Rane” e la riscrittura -in collaborazione con Carlo Boso- della più celebre favola latina: “L’asino d’oro” di Apuleio.

Sabato 8 giugno alle ore 20.30 i Giardini Indro Montanelli, nel cuore di Milano, faranno da cornice al concerto di Le 3 Sorelle “Voci dal mare”. Un concerto interamente dedicato ai canti tradizionali legati al mare. I brani, raccolti raccontano le vicende dei pescatori e dei pesci che popolano gli abissi: canti d’amore, ninne nanne e leggende antiche che hanno per scenario il Mediterraneo e i suoi fondali.

“Le mille e una piazza” risponde, anche con questa nuova edizione, all’esigenza di presidi culturali diffusi nelle periferie, in armonia con la riqualificazione territoriale e la lotta al degrado urbano. Il progetto mira inoltre alla costituzione di un circuito che colleghi trasversalmente i territori delle periferie milanesi. L’obiettivo di Atelier Teatro è da sempre quello di diffondere una cultura teatrale alla portata di tutti con l’attenzione alle finalità sociali portando lo spettacolo dal vivo ai quartieri e ai cittadini con minor accesso alle proposte culturali.

Comunicato Stampa: Laura Cometa Ufficio Stampa