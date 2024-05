Ultimo 405.000 biglietti venduti per il tour 2024

Share

ULTIMO scrive un nuovo capitolo della sua favola infinita: 405.000 biglietti venduti per il nuovo tour ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… , un dato che porta a 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera, a soli 3 giorni dalla data zero di domenica 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

Sarà la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès. Al live numero zero di Trieste, che farà da collaudo e messa a terra del tour, seguirà una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Tappa unica in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario su questo ennesimo tour de force per il grande popolo di ULTIMO.

Un popolo fedele, genuino, caloroso, che si vede riflesso nelle melodie e nelle liriche di quella che è di fatto la penna più incisiva del nuovo cantautorato (68 Dischi di Platino, 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 2 miliardi di stream collezionati su Spotify), e che ha fatto dei grandi stadi italiani la propria casa, la sua vera dimensione, il suo ALTROVE.

ALTROVE è anche l’ultimo progetto discografico di Niccolò Moriconi, uscito lo scorso 17 maggio, giorno in cui la Città di Roma lo ha ringraziato attraverso una targa inaugurata alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore alla Cultura Miguel Angel Gotor presso un’area di San Basilio, Municipio IV, che è ormai il “Parchetto di Ultimo”. L’album (etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe) è stato il più venduto in classifica FIMI nella sua prima settimana e alla #1 sia in classifica album che CD, Vinili e Musicassette. Tra gli album più streammati al mondo su Spotify è al #9 posto della Top Albums Debut Global e dopo Colpa delle favole, Solo e Alba, è stato il quarto progetto discografico consecutivo a debuttare alla numero 1 delle classifiche di vendita.

ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… è prodotto da Vivo Concerti.

ULTIMO STADI 2024 -LA FAVOLA CONTINUA…

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo (SOLD OUT)

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo (SOLD OUT)

