Share

Dopo il freestyle “ACCIAIO”, i Voga sono tornati con il nuovo singolo “OKOK” (Warner Music Italy), fuori ora ovunque al link https://wmi.lnk.to/okok_.

Un brano banger dalle sonorità trap, con un ritornello ridondante e difficile da dimenticare, come un mantra ipnotico: “OKOK” è il singolo che apre il 2024 del duo napoletano classe ’99.

Il nuovo singolo arriva dopo “ACCIAIO”, un freestyle dalle rime taglienti pubblicato a sorpresa sul profilo Instagram del duo (https://www.instagram.com/reel/), che ci conferma che i Voga non hanno intenzione di smettere di stupirci.

Voga è un duo di artisti classe ’99 composto dal cantautore e produttore Rico (Enrico Esposito) e dal producer Sneik (Lorenzo Biscione). Pur provenendo da background musicali diversi, i due si incontrano al conservatorio, indirizzo musica elettronica, e nel 2019 decidono di lavorare insieme assumendo il nome Voga. La prima release ufficiale con questo nome è una collaborazione contenuta in “1002”, EP degli Psicologi, che vede i Voga coinvolti per la produzione dell’ultimo brano, intitolato “2001”. Nel corso del 2020 pubblicano i singoli “Hardcore”, “Offline”, “Anticorpi” con Yung Snapp e Blue Klein. Il 2021 è segnato dalla pubblicazione del doppio singolo “SPAGHETTI WESTERN” che contiene i brani “Champagne Solo” e “Cowboys” e “MIRANAPOLI !” ispirato all’iconico bar del quartiere Posillipo di Napoli, in collaborazione con Yung Snapp e MV Killa. Aprono il loro 2022 con il singolo “XFETTI SCONOSCIUTI”, uscito il 21 gennaio, brano impreziosito dalla citazione a “Brivido” di Gué e Marracash. Questa scelta conferma un tratto distintivo della produzione musicale del duo, ricco di riferimenti e omaggi a brani storici. Segue la collaborazione con Yung Snapp alla produzione di “TRAVESURAS”, brano, certificato platino, della SLF che anticipa l’arrivo del progetto WE THE SQUAD, Vol. 1. Il supporto e l’abbraccio della scena napoletana torna nella collaborazione con CoCo per “MAREKIARO” e “NIENTE DI PERSONALE”, dove uniscono l’attitudine sonora fresca e delicata al rappato di peso e sfrontato. Ad inizio 2023 arriva “IO & TE” che vede un sample di Roshelle nella produzione ed è arricchito dal campionamento di Luchè nella prima strofa. A maggio collaborano come produttori a “Dove Volano Le Aquile Vol.2” di Luchè nei brani “Niente” e “Non Siamo Uguali” feat Coco. A fine luglio esce la hit estiva “ASEREJE!” feat. Slings, seguita a ottobre da “VOGLIO DI PIÙ” e a dicembre da “DOMENICA” feat. Samurai Jay.

https://www.instagram.com/vvvoga.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS