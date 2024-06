Ospiti speciali per “La notte di ABC” dedicata al cinema

Share

Michela Giraud, Lina Sastri, Massimiliano Bruno, Giuliano Logos, Marco Lodoli, Fabio Ferzetti e le performance musicali di Stefano Di Battista, Matteo e Giovanni Cutello, Massimo Nunzi sono solo alcuni degli ospiti che animeranno “La notte di ABC”, insieme all’entusiasmo degli studenti e dei docenti delle Scuole Superiori di Roma e Lazio, il 6 giugno alle ore 20.30 alla Casa del Cinema di Roma.



Michela Giraud, a poche settimane dall’uscita del suo film “Flaminia”, dialogherà con i ragazzi e i docenti sui temi della diversità e dell’inclusione; Lina Sastri presenterà il suo film “La casa di Ninetta” e interpreterà un brano tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo “Filomena Marturano”, Massimiliano Bruno farà un monologo divertente ed emozionante dedicato al suo rapporto con il padre; Giuliano Logos presenterà la sua poesia “Date loro fuoco”, Fabio Ferzetti ricorderà il grande Marcello Mastroianni a 100 anni dalla nascita.



A dare avvio ai festeggiamenti i saluti istituzionali di Gian Luca Farinelli Presidente Fondazione Cinema per Roma, Lorenza Lei Responsabile della Struttura Autonoma Cinema Regione Lazio, Claudia Pratelli Assessora Scuola Formazione e Lavoro Roma Capitale, Miguel Gotor Assessore Cultura Roma Capitale, Francesca Del Bello Presidente Municipio Roma 2, Giuliana Gamba Giornate degli Autori, Giovanna Pugliese Coordinatrice Progetti Scuola ABC. Conduce la serata Livio Beshir.

Nel corso della serata saranno ripercorse e ricordate le tappe di questa straordinaria esperienza caratterizzata da una forte passione, un grande impegno e gli ottimi risultati realizzati dalle studentesse e dagli studenti di circa 50 scuole, 6000 studenti e 200 docenti. Questa sarà l’occasione per celebrare un anno ricco di attività, incontri, visite guidate, proiezioni alla scoperta del cinema e dell’audiovisivo, della scrittura, della musica, del teatro, della storia e dei luoghi unici di Roma e della regione Lazio.



I Progetti Scuola ABC integrano e rinnovano i piani di offerta formativa, favorendo una continua apertura al mondo della conoscenza e, grazie al costante e determinante lavoro dei docenti, contribuiscono a migliorare il livello di qualificazione dei giovani, con la speranza di facilitare la loro permanenza nei contesti scolastici e formativi.



A cominciare da A spasso con ABC, un progetto che si prefigge di scoprire e far conoscere la magia di luoghi speciali come l’Area Sacra, e i Fori Imperiali, Tivoli e la compostezza classica della Villa di Adriano insieme alla festosa fantasia della Villa d’Este. Indimenticabili i due giorni tra i palazzi e i giardini di Castel Gandolfo, Nemi e Genzano, tra i misteri del Parco dei Mostri di Bomarzo, e l’affascinante Villa Lante di Bagnaia. Vera novità di quest’anno il viaggio studio all’estero alla scoperta della luce bianca di Lisbona e della spettacolare Sintra.



I ragazzi e le ragazze hanno attraversato i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da figure guida – scrittori, storici, attori, registi, direttori della fotografia – narratori di suggestioni e poetiche per uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, per leggere il passato e la realtà in modo più acuto, profondo, intelligente.



Con gli incontri di Cinema, Storia&Società i ragazzi e le ragazze hanno allenato lo sguardo all’immagine in movimento per scoprire il Novecento attraverso le storie, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale, ma anche attraverso la serialità televisiva e l’audiovisivo, quel che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni. Una novità di quest’anno è stata la partecipazione a uno dei festival cinematografici tra i più rilevanti del panorama italiano: la Festa del Cinema di Roma con la proiezione del film “A qualcuno piace caldo”. Tra gli ospiti del 2023/2024: Paola Cortellesi, Matteo Garrone, Pierfrancesco Favino, Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Marta Savina, Francesco Bruni.



Infine Il senso delle parole, un percorso didattico articolato in tre diversi percorsi narrativi: la scrittura nel teatro, nella musica e nella letteratura. attraverso i sentimenti e le emozioni. Massimiliano Bruno, regista, attore e sceneggiatore, ha condotto le ragazze e i ragazzi nel mondo del teatro approfondendo con loro la parola Relazione. Giuliano Logos, rapper, poeta e campione mondiale di poetry slam, li ha guidati nel mondo della poesia, invece Rancore il musicista ha approfondito il percorso musicale.



L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027 curata dai Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.

Comunicato Stampa: Press Bartoli