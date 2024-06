Il Tour di Mazzariello una full immersion di leggerezza psichedelica

Share

Un tour intimo e ad alta intensità emotiva, una full immersion di leggerezza a tratti psichedelica alternata a momenti di riflessione, ma anche di sensata ironia: questo è ciò che dobbiamo aspettarci dal primo tour ufficiale di Mazzariello.

Dopo aver pubblicato il suo nuovo EP “ANTISOMMOSSA” (Futura Dischi/Epic Records Italy; https://epic.lnk.to/ANTISOMMOSSA), Mazzariello annuncia oggi tre nuovi appuntamenti per l’estate. Questo il calendario delle date, organizzate e prodotte da Magellano Concerti:

3 MAGGIO – ALFONSINE (RA) – INGRANAGGI FESTIVAL

26 MAGGIO – SEGRATE (MI) – MI AMI FESTIVAL

3 LUGLIO – SAN MAURO IN PASCOLI (FC) – ACIELOAPERTO NUOVA DATA

11 LUGLIO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

10 AGOSTO – LEVERANO (LE) – CIVUOLEUNPAESE NUOVA DATA

30 AGOSTO – EMPOLI – BEAT FESTIVAL

31 AGOSTO – VALLOMBROSA (FI) APOLLO FESTIVAL NUOVA DATA

Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it.

C’è qualcosa di speciale nelle canzoni di Mazzariello, sarà per via del suo stile, della voce incerta, cangiante, o forse per via dell’atmosfera che aleggia dentro i brani. Le parole, scelte con grande attenzione, si fondono ai suoni ampi e dalle venature a tratti lisergiche. È così che forse, senza rendersene conto e senza soffermarsi troppo sulle cose superficiali, Antonio ha coltivato esclusivamente il proprio bisogno di disegnare immagini autentiche, profonde e primordiali.

“ANTISOMMOSSA”, il suo ultimo EP, è un flusso continuo di pensieri attorcigliati attorno ad un cuore costantemente messo alla prova dalle sfide della vita. In quest’ultimo progetto discografico Mazzariello mette in luce un momento di profonda riflessione sui cambiamenti che si trova ad affrontare nel corso della propria vita. L’EP è accompagnato dal videoclip di “ATTI ESTREMI IN LUOGO PUBBLICO”, fuori al link https://youtu.be/B1p7W1JmDPU e diretto da Nicolò Bassetto.

“Il disco è la fotografia più vivida di cui dispongo per rappresentare l’incertezza di questi tempi – commenta Mazzariello – Il fatto di inserire al suo interno parole come ‘ANTISOMMOSSA’ o ‘BLINDATI’ deriva da un’inconsapevole scelta stilistica ed etica che sottolinea il clima di tensione presente da un po’ di tempo nel mondo. Sono termini ormai entrati a far parte, purtroppo, del linguaggio comune e per questo spontaneamente riflettono una realtà fatta di tensioni politiche, guerre e distruzione da cui sarà sempre più difficile uscire”.

Mazzariello nasce con Antonio: essendo il suo cognome, l’uno non si è mai separato dall’altro, ma per gli amici è soltanto Mazzariello. Scrive le sue canzoni partendo dalla chitarra, qualche volta al piano, ma è dalle parole che è sempre stato affascinato. Dopo aver pubblicato i primi brani nel 2021, con “Pubblicità Progresso” pone le basi per affermarsi quale uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano. Nel 2022 entra nel roster di Futura Dischi, con cui pubblica a gennaio 2023 il primo EP “ufficio oggetti smarriti”. A inizio 2024 torna con “Blindati”, seguito da “Finestri Verdi”, che anticipano l’EP “ANTISOMMOSSA” (Futura Dischi/Epic Records Italy): un singolo dopo l’altro Mazzariello sta dimostrando la propria capacità di costruire con la musica un mondo suggestivo e pieno di colori, dando una voce alla vita e alle sue emozioni, positive o negative che siano, in un modo estremamente intimo e personale.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS