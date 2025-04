“Nostalgia e Karaoke” il nuovo singolo di Mazzariello

Share

“Andiamo dove vuoi, che la notte è così grande,

dimentica facilmente le storie come noi.”

C’è una strana magia nel cantare a squarciagola una canzone che sa di passato ma ha la forza di farci sentire leggeri.

Dopo “AMARSI PER LAVORO”, brano che lo ha portato a calcare il palco di Sanremo Giovani 2024, Mazzariello annuncia oggi il suo nuovo singolo “NOSTALGIA E KARAOKE” (Futura Dischi/Epic Records Italy), fuori venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali e già disponibile in pre-save.

Un brano che riporta a un luogo sicuro, dove però l’amore e i ricordi sono sempre in agguato. La nostalgia si trasforma così in un canto liberatorio, proprio come accade durante una qualsiasi serata karaoke.

Con una produzione che mescola atmosfere rétro e un’anima contemporanea, “NOSTALGIA E KARAOKE” è un omaggio alle emozioni autentiche, alle canzoni che ci appartengono e che, una volta cantate, ci fanno sentire più vicini a noi stessi e agli altri.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di “AMARSI PER LAVORO” (https://epic.lnk.to/AmarsiPerLavoro), traccia che affronta il tema delle relazioni e della quotidianità con uno sguardo disincantato e profondo, capace di rappresentare un’intera generazione. Il senso della traccia emerge chiaramente anche dalle immagini del videoclip, diretto da Vincenzo Ferrara e disponibile al link https://youtu.be/6mUSkk43rE0, che ritraggono il cantautore tra le strade di Milano di notte: il racconto sincero di un’incredibile normalità.

“AMARSI PER LAVORO” è stato pubblicato anche in vinile 45 giri in esclusiva per Exit Music (disponibile qui), con sul lato B un inedito, “PIANGI DAL VIVO”, un brano intimo e struggente che racconta l’eco di un amore svanito tra distanze e silenzi, come una confessione sussurrata.

C’è qualcosa di speciale nelle canzoni di Mazzariello, sarà per via del suo stile, della voce incerta, cangiante, o forse per via dell’atmosfera che aleggia dentro i brani. Le parole, scelte con grande attenzione, si fondono ai suoni ampi e dalle venature a tratti lisergiche. È così che forse, senza rendersene conto e senza soffermarsi troppo sulle cose superficiali, Antonio ha coltivato esclusivamente il proprio bisogno di disegnare immagini autentiche, profonde e primordiali.

Mazzariello nasce con Antonio: essendo il suo cognome, l’uno non si è mai separato dall’altro. Scrive le sue canzoni partendo dalla chitarra, qualche volta al piano, ma è dalle parole che è sempre stato affascinato. Dopo aver pubblicato i primi brani nel 2021, con “Pubblicità Progresso” ottiene la copertina di Scuola Indie di Spotify e pone le basi per affermarsi quale uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano. L’ingresso nel roster di Futura Dischi nel 2022 viene festeggiato con l’inserimento nella colonna sonora di Summertime 3, serie TV generazionale di Netflix, e con l’uscita dei nuovi singoli Chissà e Vertigini. Dopo le prime esperienze dal vivo durante l’Estate 2022, pubblica i singoli “non chiamarmi amore” e “bambini per sempre” in collaborazione con Altea, entrambi ad anticipare il suo primo EP “ufficio oggetti smarriti”, portato in un mini tour acustico nelle principali città italiane tra febbraio e marzo 2023 e un tour estivo. A inizio 2024 torna con “Antisommossa” (Futura Dischi/Epic Records Italy) Ep con il quale ha la possibilità di esibirsi a Primo Maggio 2024 ed alcuni dei più importanti festival italiani. Un singolo dopo l’altro Mazzariello sta dimostrando la propria capacità di costruire con la musica un mondo suggestivo e pieno di colori, dando una voce alla vita e alle sue emozioni, positive o negative che siano, in un modo estremamente intimo e personale. Dopo essersi esibito al Concertone del Primo Maggio di Roma al Circo Massimo e aver portato in giro per l’Italia il suo nuovo EP in un tour estivo che lo ha visto calcare i palchi dei festival più suggestivi, approda a quello di Sanremo Giovani 2024.

