“Solo guai ” il nuovo singolo di Mara Sattei

“E mi chiedo sarà per questo che l’estate io la detesto, come te del resto” canta Mara Sattei: un ritornello incalzante che resta in testa, come una storia mai finita che continua a portare “SOLO GUAI”. Dopo averci fatto fare un salto nel passato con “TEMPO (All the things she said)”, Mara Sattei torna venerdì 14 giugno con il suo nuovo singolo “SOLO GUAI” (Island Records/Universal Music), da oggi in pre-save al link https://presave.umusic.com/sologuai.

Il racconto di una storia d’amore mai davvero finita che continua a fare male. Un brano che sa di estate, di aperitivi al tramonto in spiaggia, di amori fugaci che bruciano in fretta. “SOLO GUAI” è una bachata dai toni leggeri, in cui il sound inconfondibile di Mara Sattei è messo in risalto dalla produzione di Nicola Lazzarin (Cripo) e Alessandro Donadei (Dona).

Il nuovo singolo arriva dopo “Mare Aperto” (https://island.lnk.to/mareaperto), “Piango In Discoteca” (https://isl.lnk.to/piangoindiscoteca) e “TEMPO (All the things she said)” (https://island.lnk.to/tempo), brani con cui l’artista ha recuperato una sua esplorazione sonora più marcata nell’elettronica.

Semplicità, freschezza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei. La storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e diverse certificazioni (17 dischi di platino e 3 dischi d’oro).

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali. Tra i diversi feat ricordiamo: “m12ano” – certificato platino – e “l%p” – certificato oro –, contenuti rispettivamente nel primo e nel secondo album di thasup -, “ALTALENE” (triplo platino)– che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e thasup -, “Spigoli” – traccia triplo platino firmata insieme a Carl Brave e thasup –, “Parentesi” – che ha visto Giorgia tra gli ospiti del suo primo album “Universo” (2022) –, la scorsa estate, “LA DOLCE VITA” – singolo di Fedez certificato cinque volte platino -, che la vede in feat insieme a TANANAI e il remix di “IL MIO NOME” in feat con Ernia. Il 2023 è stato un anno ricco di emozioni, tra la sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Duemilaminuti” (certificato doppio platino), un lungo tour estivo nei migliori festival di tutta Italia e poi la firma con Island Records, con cui ha pubblicato gli ultimi singoli “Tasche”, “Piango In Discoteca”, “Mare Aperto” e “TEMPO (All The Things She Said)”.

Comunicato Stampa: Mompellio Gabriel Universal