Selmi in tutte le radio con “Andando molto piano”

Dopo aver portato live il suo primo progetto discografico, Selmi torna con il nuovo singolo “ANDANDO MOLTO PIANO” (https://ada.lnk.to/andandomoltopiano; Asian Fake/ADA Music Italy), fuori ovunque. Online anche il videoclip del brano al link: https://youtu.be/pBcQmFcGygQ.

Le profonde riflessioni sull’amore e sull’identità di “ANDANDO MOLTO PIANO” rendono il brano un viaggio autentico e sincero attraverso l’animo umano, in cui il cantautore cerca di catturare tutta l’essenza della vulnerabilità.

“La vita passa, ci corre sempre a fianco e ci invita a prendere una direzione e a fare delle scelte il più velocemente possibile, escludendo delle possibilità. Anche quando ci si mostra per quello che si è, genuini e puri. Tenendo però sempre da parte i dettagli che verranno a volte solo rimpianti, magari non vissuti” commenta Selmi.

Il nuovo singolo arriva dopo “PERDERCI NELL’ATTIMO” (https://ada.lnk.to/perdercinellattimo): un EP che parla di attese, di consapevolezze, ma anche di una società che troppo spesso punta più sull’apparire che sull’essere.

La sua musica segue la volatilità del suo umore, capace di portarlo tra alti e bassi senza alcun preavviso. Generi contrastanti, che mantengono sempre la propria identità, lasciando scorgere un animo riflessivo e una scrittura delicata che sottolinea una grande sensibilità.

Niccolò Selmi nasce nel 2001 a Lucca, il giovane cantautore sceglie il suo cognome come nome d’arte. Cresciuto in un ambiente musicalmente ricco, fin da piccolo si appassiona alla musica e coltiva il sogno di scrivere e comporre le sue canzoni. Ex cameriere, racconta di essersi avvicinato alla composizione per trovare rifugio in un momento difficile della sua vita: per lui la musica è un aiuto fondamentale per trovare un contatto con il mondo, consentendogli di comunicare. Nel 2022 pubblica dunque il suo primo brano originale, “Festa (ciao Principessa)”, seguito nel 2023 da altri singoli come “Il Re cambia sempre”, “Scarico” e “Di noi”. Nello stesso anno partecipa a X Factor, superando tutte le selezioni e aggiudicandosi la fase dei live nel team di Morgan. A gennaio pubblica il singolo “Doccia Ghiaccia”, il suo inedito presentato alle audizioni all’inizio del programma, il primo Asian Fake. Esce a marzo con il suo primo EP “PERDERCI NELL’ATTIMO”.

