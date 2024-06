“Running out” il nuovo singolo di Moonshine Booze

Share

Dal 18 giugno 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “RUNNING OUT” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei MOONSHINE BOOZE.

“Running Out”, primo singolo che anticipa l’uscita dell’album strumentale “Entropy”, è un brano caratterizzato da una miscellanea postmoderna di art-pop sghembo, che flirta al Funky-Swing ma con una costruzione melodica Dark stringata, correlata ad una frizzante ritmica walkin’, replicando tra un incalzante ticchettio di un vecchio orologio a cucù e un frenetico cronometro che segnala il tempo che si dilegua.

Spiega la band a proposito del brano: «Il primo singolo accende la miccia ad una progressione di brani tratti dal nuovo e stravagante album strumentale: “Entropy”, creato dalla line-up rinnovata dei Moonshine Booze (Chitarra & Batteria) in uscita il prossimo 20 settembre».

Il videoclip di “Running Out” è un collage sequenziale di vecchie immagini, che descrivono l’avanzare incessante del tempo, cercando di dare l’idea della convulsa vita quotidiana e tutte le pressioni che ogni giorno ci costringono ad attendere e correre eludendo il ticchettio dell’orologio.

Biografia

I Moonshine Booze nascono in Abruzzo nell’estate 2013, da un progetto di Emiliano D’Ignazio (chitarra) e Fabio Mancini (batteria).

Dopo aver militato per più di trent’anni in varie bands in Italia e negli States raccogliendo e rielaborando esperienze diverse in svariati generi musicali. Nel 2017 incidono il primo album di debutto (auto prodotto); “Desert Road” e nell’ estate del 2019, tornano in studio per registrare 15 tracce: “Pandemonio”, per l’etichetta “Overdub Recordings”.

All’inizio del 2024 entrano in studio con materiale inedito per un nuovo progetto strumentale, “Entropy”. In quest’ultimo lavoro, i Moonshine si lasciano trascinare dalle loro emozioni e ispirazioni, senza vincoli, dando così libero spazio alle loro suggestioni, senza mai preoccuparsi di soddisfare le aspettative del momento e dedicandosi alla pura creazione musicale. Questo power duo accosta il sound di “Entropy” ad una colonna sonora di una vecchia pellicola e ad esperienze vissute senza tempo, nella sua natura più pura e schietta rigorosamente guidata dalla curiosità. Anche la sequenza dei 12 brani tra di loro, segue un filo attinente ai momenti vissuti.

“Running Out” è il nuovo singolo dei Moonshine Booze disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 18 giugno 2024.

Comunicato Stampa: Barbara Red&Blue Music Relations