Notte di Cinema a Piazza Vittorio il programma della settimana

Notte di Cinema a Piazza Vittorio, vi aspetta a Roma con nuovi appuntamenti da domani.

Lunedì 24 giugno

Partita CROAZIA-ITALIA

A seguire: AFTER WORK (Documentario) 81’ di ERK GANDINI

con Noam Chomsky, Elon Musk, Armando Pizzoni, Elisabeth Anderson



Martedì 25 giugno

LA SALA PROFESSORI (Drammatico) 98’ di ILKER ÇATAK

con Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak



Mercoledì 26 giugno

DOGMAN (Drammatico) 113’ di LUC BESSON

con Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Grace Palma



Giovedì 27 giugno

ANATOMIA DI UNA CADUTA (Drammatico) 150’ di JUSTINE TRIET

con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz



Venerdì 28 giugno

INCONTRO CON PAOLO VIRZÌ e proiezione del film

UN ALTRO FERRAGOSTO (Commedia) 115’ di PAOLO VIRZÌ con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante

EVENTI COLLATERALI

Martedì 25 giugno – ore 18:30 (ARENA)

LA PORTA MAGICA

Presentazione del libro di Cetta Petrollo Pagliarani “Guardaroba” (Zona Editrice, 2024) con Cetta Petrollo Pagliarani e Letizia Leone

Martedì 25 giugno – ore 19:00 (PIAZZA)

LE DANZE DI PIAZZA VITTORIO

(R(esistenze danzanti (Ilaria Terra Abrami & Federica Colomo)

Si può lottare danzando? si può danzare la lotta? Nella nostra Babele, danzare è celebrare l’Esistenza ma anche la REsistenza, oggi come ieri, ovunque, per difendere e riconquistare in musica sempre maggiori spazi di libertà.

Giovedì 27 giugno – Ore 19:00

PREMIO “OLTRE LA SOGLIA – PORTA MAGICA 2024” – SECONDA SOGLIA

“MEDITERRANEO: PORTA D’ORIENTE” – CON SILVIA RONCHEY

“Mediterraneo: porta d’Oriente” è un incontro con Silvia Ronchey che, nelle parole del moderatore della serata, Gianluca De Martino, si preannuncia ricco di spunti di riflessione e dialogo, un’opportunità unica per varcare tutti insieme un’altra porta della rassegna letteraria “Oltre la soglia – Porta Magica 2024”.

Silvia Ronchey, una delle più rinomate studiose di storia e filologia bizantina è la persona che ci guiderà oltre la seconda soglia della nostra rassegna ispirata alla Porta Magica di Roma.

Autrice di numerosi romanzi, saggi e articoli, la Ronchey ha saputo affascinare i lettori con opere come “La cattedrale sommersa”, “Storia di Barlaam e Ioasaf. La vita bizantina del Buddha”, “Ipazia. La storia vera” e “L’ultima immagine”, dedicato a James Hillman con cui ha vinto il premio Viareggio nel 2022.

Questo incontro offre una rara opportunità per esplorare le tante tematiche trattate dalla Ronchey nei suoi lavori, con un focus particolare sul Mediterraneo come crocevia di civiltà, luogo di scambio e contaminazione culturale che – a conti fatti – ha sempre arricchito entrambe le sponde. E sul ruolo avuto in questa storia da Bisanzio, fondata quasi in contemporanea con Roma, poi divenuta Costantinopoli: l’attuale splendida Istanbul.

E potremo parlare degli anni ’70 in cui leggere autori come Elémire Zolla, René Guénon o Friedrich Nietzsche era considerato quasi un atto di ribellione intellettuale per giungere all’odierna “tabula (semi)rasa” delle menti, riflettendo sull’incepparsi dei meccanismi di trasmissione del sapere e sul contributo che, in un mondo globalizzato, il Mediterraneo, con la sua storia plurimillenaria, può ancora dare.

Rassegna organizzata dalla Libreria Rotondi con il patrocinio e la collaborazione della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Anec Lazio, Piazza Vittorio APS, Esquilino 150 anni.

Venerdì 28 giugno – ore 18:30

LA PORTA MAGICA

incontro e presentazione del libro di Cinzia Tani: ”Il Mondo in pugno” (Vallecchi 2024). Presenta Maurizio Gianotti

Leggono Nicola Civinini e Beatrice Morgia

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali

Con il contributo di: Camera di Commercio di Roma

Con il sostegno di: ACEA

Organizzazione: ANEC Lazio

In collaborazione con: SIAE, Agis Lazio Srl, Interclub Welfare Card, CNB Comunicazione

Con il patrocinio di: ENPAM ed Enpam

Con il supporto di: Associazione Piazza Vittorio APS

Media partner: Dimensione Suono Soft, Metro, Mymovies.it, Rete Oro

Orari:

Inizio proiezioni: ore 21:30

Durante gli Europei di Calcio saranno trasmesse alle ore 21:00 le partite esclusivamente dell’Italia a cui seguiranno le proiezioni dei film

Ingresso proiezioni cinematografiche:

(promozione MIC “Cinema revolution 2024”)

Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 6,00

Abbonamento Vivispettacolo: 10 ingressi a soli € 40 validi per tutte le proiezioni dei CineVillage Piazza Vittorio, Monteverde e Villa Lazzaroni e per le proiezioni di “Cannes a Roma Mon Amour” (dal 24 Giugno al 30 Giugno) e “Da Venezia a Roma” (a fine Settembre)

Biglietti online su www.cinevillageroma.it

e www.vivispettacolo.it

Ingresso eventi culturali: gratuito

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations