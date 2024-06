“Jacquemus Blu” il nuovo singolo di Vale Lambo

Share

Come Vale Lambo riesce a trasportarci con la sua musica in un mondo reale, fatto di viaggi, di lusso e, in questo caso, di estate, in pochi ci riescono così bene. A corredo di un outfit perfetto, in attesa di partire per un viaggio, arriva la sua “JACQUEMUS BLU” (Warner Music Italy), il nuovo singolo pronto a farci impazzire per tutta l’estate, fuori venerdì 28 giugno.

Dopo “X-ADV” con Simba La Rue (https://wmi.lnk.to/xadv), Vale Lambo si allontana dalle atmosfere street e dal mondo dei banger, per tornare con una hit che prende per mano l’ascoltatore e lo avvolge come solo il caldo sole estivo sa fare: un brano d’amore perfetto, però, anche per essere ballato in qualunque locale.

Con la produzione di Niko Beatz, che si accosta a sonorità più da club, il singolo ci regala la colonna sonora migliore per un primo appuntamento: Vale Lambo si rivolge alla sua lei con parole romantiche e una “JACQUEMUS BLU” è in questo caso soltanto un accessorio che risalta ancora di più l’incredibile bellezza femminile.

“X-ADV” feat. Simba La Rue arriva a poca distanza da “LAMBORGHINI A VIA MARINA”, di cui il singolo “BEE” è stato il tormentone indiscusso.

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”. Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico. Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe. Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè. L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il 25 settembre 2020. Il disco ha presentato collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo. Vale Lambo torna poi sulla scena ad agosto del 2021, quando esce “WEOM”, seguito nel 2022 da “FuFu” feat. Slings, dalla serie di freestyle “RFTS 1”, “RFTS 2” e “RFTS 3: Transalp”, da “Last Night”e “TAG”. Nel 2023 il rapper è tornato con i singoli “U&Me” e “GENKIDAMA”, che ha anticipato il suo ultimo album “LAMBORGHINI A VIA MARINA”.

Vale Lambo è anche tra i protagonisti del collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana. Il loro primo progetto “WE THE SQUAD VOL. 1” è certificato disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) e contiene i singoli “CADILLAC” e “TRAVESURAS”, certificati dischi di platino.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS