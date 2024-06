Share

Si è conclusa con successo la terza edizione de La Prima Estate, svoltasi dal 14 al 16 e dal 21 al 23 giugno al Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore (LU).

Un festival che, anno dopo anno, sta portando in Versilia una nuova idea di esperienza musicale. Due weekend in cui si è potuta vivere un’esperienza di alta qualità artistica, per veri music lovers: una line up d’eccezione, capace di guardare oltre le classifiche e i trend del momento. Il tutto in una location suggestiva e scenografica, a pochi passi dalle onde del mare e con i profili delle montagne alle spalle, capace di offrire le migliori attrattive al proprio pubblico: dalla ricca e variegata proposta del food & beverage a un negozio di dischi fino a una torre panoramica per vedere la spiaggia e le Alpi Apuane e tanto altro ancora. Sei giorni in cui immergersi in un mix vincente tra ottima musica e spirito vacanziero: a dimostrarlo, il consolidamento delle presenze per un totale di 29mila partecipanti. Un pubblico partecipe e distribuito sulle singole date in modo continuativo, che si è immerso nell’energia frizzante e nel mood leggero e rilassato che ha attraversato i due weekend del festival, dal primo concerto, il leggendario e attesissimo live dei Jane’s Addiction nella loro unica data italiana e nella formazione originale con Dave Navarro, all’ultimo, la travolgente performance dei Fontaines D.C., unanimemente considerati tra le migliori band in circolazione.

Non sono mancate poi le sorprese: dai Phoenix, fautori di un concerto adrenalinico, che a sorpresa hanno accolto sul palco Giorgio Poi; a un Paolo Nutini in stato di grazia che ha omaggiato la location con un emozionante discorso in italiano, ricordando come i genitori avessero frequentato il parco per i suoi indimenticabili concerti degli Anni 70/80, e dichiarandosi onorato ed emozionato di essere lui ora a calcare quel palco.

Il Parco BussolaDomani ha dunque ritrovato quella magia musicale insita nel suo Dna grazie ai live indimenticabili degli artisti che lo hanno popolato anche in questa edizione 2024. A partire da Michael Kiwanuka, artefice di un concerto straordinario e intensissimo, e poi i Kasabian, che hanno travolto il pubblico con un’energia incandescente tra grandi hit e nuove canzoni; le potenti vibrazioni alt rock dei Dinosaur Jr; l’incontenibile energia degli Sleaford Mods e degli Shame; l’incanto sonoro creato dai Black Country, New Road; il sound tutto da ballare dei 2manydjs; l’entusiasmo delle giovani band The XCERTS e Swim School, la profondità di Wu-Lu, il live coinvolgente di Motta e la brillante energia di Venerus.

Anche sul fronte della musica elettronica La Prima Estate ha dimostrato una grande cura e attenzione nella scelta della line up: la regina della consolle Peggy Gou ha stregato il pubblico con le sue due ore di set, e non da meno sono stati ANOTR e Todd Terje, gli altri protagonisti della serata, senza dimenticare l’omaggio alla storia notturna della Versilia con la serata Kama Kama History.

Grande successo anche per la novità di quest’anno, il Farmaè Stage: un secondo palco dedicato ai talenti emergent firmato da Farmaè, il brand commerciale di Talea Group, leader in Italia nel settore Salute e Benessere.

Un altissimo livello anche tra questi artisti: non a caso ben due degli artisti che lo hanno calcato, Lamante e Setak, sono rientrati nelle cinquine delle Targhe Tenco 2024. Oltre a loro, Marta Tenaglia, Alex Fernet, Pugni e Anna Carol hanno saputo occupare al meglio questo spazio, regalando live preziosi ad alta intensità artistica ed emotiva.

Grande partecipazione poi anche alle iniziative wellness mattutine e agli incontri La Prima Estate Talk Powered by Aperol a cura di Michele Boroni nella terrazza dello stabilimento balneare Santeria Belmare, che hanno ospitato le presentazioni di alcuni tra i più interessanti e recenti libri dedicati alla musica di Stefano Senardi, Luca De Gennaro, Marta Cagnola, Valeria Sgarella, Massimo Oldani, Hamilton Santià, Paola Zukar e Claudio Cabona.

Altri grandi traguardi in termini di sostenibilità e migliore fruibilità del festival sono stati raggiunti dal Bar del Riciclo, grazie al quale 70% dei bicchieri di plastica sono stati raccolti e non abbandonati a terra, e dalla decisione di continuare un percorso cashless attraverso card gratuite ricaricabili per cibo e bevande.

La Prima Estate 2024 si conferma dunque un festival unico nel panorama italiano, che guarda ai migliori modelli europei continuando a crescere e migliorarsi ogni anno.

La Prima Estate 2024 è stata resa possibile dal supporto del powering partner Farmaè; dell’official partner Ticketone; della birra ufficiale Warsteiner e acqua ufficiale Wami; Red Bull e Vuse; dai partner istituzionali Comune di Camaiore e Regione Toscana.

Il gruppo GEDI è stato partner della manifestazione garantendo il supporto dei suoi tre network radiofonici, Radio Deejay, m2o e Radio Capital: quest’ultima, nello specifico, è stata presente con un truck per una diretta con Massimo Oldani e Luca De Gennaro, dalle ore 17 alle 19, il 22 e 23 giugno. Sky Tg24 ha seguito il festival con dirette, reportage e interviste.

