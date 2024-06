“Io ti includo” il nuovo brano di Romani Falconi

Share

ROMINA FALCONI pubblica a sorpresa “IO TI INCLUDO”, brano composto in occasione del VARESEPRIDE di cui è stata madrina!

«Ho avuto l’onore di essere la madrina del Pride di Varese, ho scritto una canzone alla maniera mia: ironia scintillante applicata ad un tema serio ed importante – afferma Romina Falconi – Mi sono resa conto che non c’è un inno del Pride ad oggi qui in Italia, e sarà bello creare le versioni delle varie città per metterle in un Ep. Volevo dare il mio contributo alla causa mettendo in risalto l’importanza di una parata rainbow in questo preciso momento storico e dare luce alle figure che si fanno il mazzo affinché il pride sia l’evento magnifico che è. Sono favolosamente arrabbiata, perché la diversità è una sfumatura bella, non qualcosa da soccombere».

Con il suo percorso artistico, ROMINA FALCONI ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, favorendo nella sua narrazione personaggi complessi e fuori dagli schemi, come quelli descritti in “Rottincuore”, il suo progetto artistico e che unisce la musica, la scrittura, l’illustrazione, l’antropologia e la psicologia per esplorare la complessità della mente umana.

“IO TI INCLUDO” è stato creato da Romina come inno universale del Pride, è un autentico manifesto di inclusività e condivisione basato su amore, rispetto e condivisione. Esso enfatizza l’importanza del rispetto per se stessi e per gli altri, promuovendo una cultura che celebra la diversità in tutte le sue forme. Romina ha voluto trasmettere un messaggio potente e chiaro: ogni persona deve sentirsi libera di esprimere la propria identità senza timore di giudizio o discriminazione.

Il brano è stato scritto da Romina Falconi in collaborazione con Immanuel Casto. La produzione del brano stata curata da Leonardo Caminati e Niccolò Savinelli.

Da oggi è disponibile online anche il videoclip ufficiale (https://youtu.be/UUkUxkHsNUI), diretto e girato da Niccolò Savinelli durante il Pride di Varese, tenutosi lo scorso sabato 22 giugno, per le strade della città e nell’evento conclusivo ai Giardini Estensi di Varese.



Il 30 giugno inoltre, alle ore 20.00, sarà una delle protagoniste di SEMPRE LIBER3 – QUEER ON STAGE alTeatro Elfo Puccini (Sala Shakespeare – Corso Buenos Aires 33, Milano) dove porterà sul palco porterà alcuni dei suoi brani più noti, inframezzati dai suoi ‘biondi’ monologhi. I biglietti saranno disponibili sul sito del teatro: https://www.elfo.org/

Nata a Roma nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi è cantautrice indipendente socia e direttrice artistica di Freak&Chic. Ha all’attivo due album in studio: “Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio” e “Biondologia (L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso)”. Nel 2022 annuncia il nuovo album “Rottincuore” di futura pubblicazione, anticipato dai singoli “La Suora”, “Lupo Mannaro”,“Maria Gasolina”e “La Solitudine di una Regina”. Ogni canzone è la descrizione di un’ombra psicologica e viene accompagnata dall’uscita di un meta-libro, il “Rottocalco“, dove vengono sviluppati su carta i temi del brano con scritti di Romina, psicologi, giornalisti e illustratori. Dal 2018 ha creato un Centro D’Ascolto: un luogo attraverso il quale potersi confrontare, con la presenza della psicologa Monia D’Addio. Il centro d’ascolto è un esperimento sociale gratuito e aperto a tutti.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni