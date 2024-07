“È LA VIBE (VIBE)” il nuovo singolo di Niky Savage

Share

Niky Savage non lascia nulla al caso. In questi mesi, passo dopo passo, tassello dopo tassello ha composto il puzzle del suo primo progetto discografico.

Dopo “È (BANGER)” e “È LA (LOVE)” sta arrivando il momento che tutti i suoi fan aspettavano: il 5 luglio sarà fuori ovunque “È LA VIBE (VIBE)” (Warner Music Italy), l’ultimo capitolo che completa il progetto del rapper.

Niky Savage sta dimostrando di non essere solo banger, ma c’è stata una notevole apertura da parte dell’artista, non solo nelle sonorità, ma anche nei testi. Ci ha raccontato la sua storia, a modo suo, con suoni e immagini che svelano altri aspetti di sè.

Questo lavoro in studio è solo la prima parte del viaggio di un artista che non ha fretta, ma che vuole costruire il suo percorso su basi solide, senza mai snaturarsi.

L’uscita è stata anticipata da alcuni indizi lasciati in giro sui social e non solo. Qualche giorno fa, infatti, per le strade di Milano sono apparsi dei video proiettati sui palazzi in cui si intravede la figura di NIKY SAVAGE. Le immagini hanno fatto velocemente il giro tra i fan su TikTok, fin da subito.

La conferma dell’imminente uscita è arrivata, come ogni tradizione che si rispetti, dal trailer pubblicato sulla sua pagina (https://www.instagram.com/p/C84XbxZNjkt/).

Se nel caso di “È (BANGER)”, Niky ha scelto di avere al suo fianco in una delle tracce Paky, artista che più di ogni altro quando si tratta di banger ha dato prova di essere un fuoriclasse nella scena urban italiana, in “È LA (LOVE)” la collaborazione con Silent Bob è andata a completare ed arricchire il lavoro dell’artista, permettendogli così di raggiungere quel grado di evoluzione che stava cercando.

Per “È LA VIBE (VIBE)”, il suo fidato Sonic ha voluto svelare che non ci sarà solo una collaborazione, ma ben due per il gran finale. Gli artisti che si uniranno al rapper, svelati dalle card presenti nel video, mostrano delle caratteristiche molto riconoscibili e infatti il suo pubblico ha già iniziato a provare ad indovinare, manifestando molta curiosità per l’imminente uscita.

Niky Savage, pseudonimo di Nicholas Alfieri, è un rapper milanese, originario della provincia di Napoli. Nel 2021 pubblica il primo brano “Trust No One”, distribuito da Believe Music e prodotto da Blssd. Da subito Niky Savage mostra uno stile crudo, oscuro e introspettivo, caratterizzato da una voce rauca e dalla sporca “WaWa”, un verso che diventerà presto la firma dell’artista nei suoi brani. Nel 2022 pubblica 4 brani e la prima collaborazione con un altro rapper emergente: “Spoiler feat. 22Simba”, il cui video ufficiale pubblicato su YouTube riscuote grande successo e raggiunge in pochissimo tempo oltre un milione di streaming su Spotify. Il 2023 di Niky Savage inizia con il successo di “Yamamay” (oro), a cui seguono “WAO” (oro) e la collaborazione con Mikush nella traccia “Victoria’s Secret”. A luglio pubblica il singolo “BLA” e nel corso dell’anno collabora con VillaBanks per il brano “Sicaria” e appare insieme a Artie 5ive in “CLAP CLAP” e nel brano “Freaky” degli Slings insieme a Shiva. A novembre torna con il singolo “FASHION”, mentre a dicembre partecipa al brano “Lamborghini” di Digital Astro.

Il 2024 di Niky si apre con la pubblicazione del singolo “WARANZA”, atteso da tanto tempo dai suoi fan, e la collaborazione con VillaBanks nel quarto capitolo della saga di “Il Doc 4”, insieme a Ernia e Emis Killa. A febbraio pubblica “TEKKEN” feat. Simba La Rue, che ha già ottenuto oltre 7 milioni di stream e 2 milioni di views su YouTube, e al fianco di Side Baby nel singolo “BAD BITCH”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS