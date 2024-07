“Panic Room” (Kimura) il nuovo singolo di stillpani

Share

Dal 19 aprile 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Panic Room” (Kimura), il primo album di stillpani che aprirà l’RDS Summer Tour in occasione della tappa di Barletta venerdì 5 luglio.

stillpani aprirà la tappa di Barletta di venerdì 5 luglio dell’RDS Summer Tour in occasione del contest “Il palco è tuo” prima dell’esibizione dei grandi nomi del panorama musicale italiano come Achille Lauro, Fedez, Elodie, Emis Killa, Sophie and the Giants, Cioffi e Bnkr44.

Il cantautore aqulano, accompagnato dal producer e chitarrista Etrusko, presenterà live “Catene”, il singolo estratto dal suo album d’esordio “Panic Room” uscito ad aprile 2024 per Kimura, e una cover di “Rimmel”, il celebre brano di Francesco De Gregori.

Commenta l’artista a proposito del live: “Ringrazio enormemente chi mi è stato sempre vicino, la mia etichetta e chi, salirà sul palco con me, RDS per la grandissima opportunità e la possibilità di poter portare la mia musica su un palco così prestigioso può solo che riempirmi di orgoglio. Voglio divertirmi e arrivare il più sereno possibile perché so cosa c’è in ballo e cosa ci stiamo giocando ma sono anche consapevole di quello che portiamo. Spero che il mio pezzo possa arrivare al cuore di chi la ascolterà e possa far riflettere sulle tante situazioni che troppo spesso ci mettono spalle al muro, l’ho sempre sognata come un quasi ‘inno generazionale’ e avrà la possibilità di farsi ascoltare da un bel po’ di persone a questo giro, siamo la nostra salvezza e di questo non ne dubiterò mai.”

“Panic Room”, il primo album di stillpani è un lavoro che affronta un viaggio interiore attraverso la musica. Una panic room è una stanza fortificata che viene installata in una residenza o azienda per fornire un riparo sicuro o un nascondiglio per gli abitanti in caso di irruzione, invasione domestica, tornado, attacco terroristico o diversa minaccia.

L’album è composto da 8 tracce, ognuna delle quali affronta una tematica diversa, dall’irrefrenabile voglia di libertà e una voglia di futuro, alla malinconia, a momenti positivi di serate con gli amici, all’amore, ma anche alla denuncia sociale, ai ricordi di infanzia.

Biografia

Alessandro Paniccia in arte “stillpani” è un cantautore nato a L’Aquila il 12 aprile 1999. Inizia la sua carriera nel 2019 con il singolo “Immortale” che riscuote un buon successo in città. Seguono altri due singoli e la pubblicazione dell’EP “4912” nel 2020. Con questi brani riesce a fare buone esperienze nell’ambito live e attira su di sé attenzioni di case discografiche. Nel periodo 2021/2022 pubblica quattro singoli: “Pagine Vuote”, “Schiaffi”, “Sto Bene/Sto Male e “Vertigine” che alternano varie sonorità l’una dall’altra. Nel 2023, dopo un piccolo periodo di inattività, pubblica nel 2023 “A Galla”, “Contromano” e la cover “La descrizione di un attimo”, singoli prodotti da Etrusko e Phonez (Alti Records), come tutti gli altri lavori precedentemente citati, e pubblicati da Kimura.

“Panic Room” è l’album d’esordio di stillpani disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 19 aprile 2024.

Comunicato Stampa: Clarissa Red&Blue Music Relations