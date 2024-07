Il programma degli eventi delle Arene Village a Roma

Share

Arene Village a Roma presenta i programmi di “Notti di cinema a Piazza Vittorio”, “Arena Cinevillage Monteverde” e “Arena Cinevillage Villa Lazzaroni”.

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

P.za Vittorio Emanuele II – Roma (Esquilino)

Lunedì 8 agosto

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON MULTI

INTRODUZIONE DI NICOLA LAGIOIA e proiezione del film

POVERE CREATURE! (COMMEDIA) 141’

di YORGOS LANTHIMOS

con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef

Martedì 9 agosto

INCONTRO CON MICHELE RIONDINO e proiezione del film

PALAZZINA LAF (DRAMMATICO) 99’

di MICHELE RIONDINO

con Michele Riondino, Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato

Mercoledì 10 agosto

ADAGIO (DRAMMATICO) 127’

di STEFANO SOLLIMA

con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo,

Valerio Mastandrea, Adriano Giannini

Giovedì 11 agosto

INCONTRO ENRICO MARIA ARTALE e EDOARDO PESCE e proiezione del film

EL PARAÍSO (DRAMMATICO) 106’

di ENRICO MARIA ARTALE

con Edoardo Pesce, Margarita Rosa De Francisco, Maria del Rosario

Venerdì 12 agosto

THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA (COMMEDIA) 133’

di ALEXANDER PAYNE

con Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, Carrie Preston

Sabato 13 agosto

OPPENHEIMER (DRAMMATICO) 180’

di CHRISTOPHER NOLAN

con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon

Domenica 14 agosto

WONKA (AVVENTURA) 112’

di PAUL KING

con Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph

EVENTI COLLATERALI

Martedì 9 luglio – Ore 18:00 (ARENA)

LA PORTA MAGICA

L’AMORE SECONDO SHAKESPEARE

Una intervista Possibile

Spettacolo di e con Laura De Luca e Renato Giordano.

Partecipazione di Raffaella Castelli, Pino Censi, Gaetano Lizzio, Sergio Nicolai, Margherita Patti

Regia di Renato Giordano

Produzione: Teatro Tordinona di Roma

Martedì 9 luglio – Ore 19:00 (GIARDINI)

LE DANZE DI PIAZZA VITTORIO

TARANTISH

Nella torre di Babele il Tarantish è quello stile risultato dell’incontro tra la musica tradizionale irlandese e quella del sud Italia. Per quanto linguaggi musicali diversi tra loro, in realtà hanno molti tratti in comune; non solo la ritmica ma anche pensieri e sentimenti.

Trovati in giro per la Torre:

Irene Guarrera – tin whistle, chitarra, voce.

Dario Vatalaro – violino

Isabella Del Peschio – border pipe, bodhrán

Mario Puorro – tamburello, voce

Giovedì 11 luglio – Ore 19:00 (ARENA)

PREMIO “OLTRE LA SOGLIA – PORTA MAGICA 2024” – QUARTA SOGLIA

“BELLEZZA E INQUIETUDINE: L’ARTE LETTERARIA DI KAWABATA E MISHIMA” – CON GIORGIO AMITRANO

Kawabata e Mishima, due tra i massimi autori della letteratura giapponese del Novecento, sono stati anche amici, legati da un profondo rapporto di reciproca ammirazione e stima. Li legava una inesausta sete di bellezza, che cercavano nell’arte, nella letteratura e nella vita. Avevano in comune anche una natura inquieta e la propensione per il connubio di Eros e Thanatos. Ma erano divisi da due modi diversi di guardare al mondo: Kawabata privilegiava la contemplazione e la sensibilità poetica, Mishima il culto della fisicità e dell’azione. L’incontro sarà dedicato a esplorare le vite e le opere di questi grandi maestri della letteratura, mettendone in luce affinità e contrasti.

La rassegna letteraria è condotta da Gianluca De Martino, fisico e scrittore.

Questo incontro è il quarto del Premio “Oltre la soglia – Porta Magica 2024”, organizzato dalla Libreria Rotondi con il patrocinio e la collaborazione della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Anec Lazio, Piazza Vittorio APS, Esquilino 150 anni.

Ogni giovedì, in arena, autori e libri che si sono distinti per aver privilegiato percorsi innovativi di interpretazione della realtà. Nelle precedenti conferenze sono stati ospitati Jhumpa Lahiri, Silvia Ronchey, Francesco Palmieri e Federico Cenci.

Giorgio Amitrano è professore ordinario di Lingua e letteratura giapponese all’Università di Napoli “L’Orientale”. Tra gli autori da lui tradotti Kawabata Yasunari, Mishima Yukio, Miyazawa Kenji, Murakami Haruki e Yoshimoto Banana.

Ha curato di recente per Adelphi Le ballate di Narayama di Fukazawa Shichirō. Fra i riconoscimenti ottenuti, il Noma Translation Award 2001, il Premio Grinzane-Cavour 2008, il Premio Giovanni, Emma e Luis Enriques 2018 e, nel 2020, l’onorificenza del governo giapponese “Ordine del Sol Levante, Raggi in oro con nastro”. Dal 2013 è stato per quattro anni direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo.

È autore di una monografia su Kawabata, pubblicata in Giappone nel 2007, e del volume Iroiro. Il Giappone tra pop e sublime (2018), Premio Umberto Agnelli 2020.

Venerdì 12 luglio – Ore 18:30 (ARENA)

LA PORTA MAGICA

POESIA E SPIRITUALITÀ

Reniel Ali Ramirez Herrera, Accademico Università Gregoriana della parrocchia di Santa Bibiana, dialoga con: Maresa Elia e Letizia Leone

Letture dal libro “La carezza del mistero” (Edizioni Momenti)

Intervengono; Paola Caramadre, Anna Maria Curci, Elisabetta Biondi Della Sdriscia, Monica Martinelli, Marina Petrillo, Michela Zanarella.

ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE

Largo Alessandrina Ravizza – Roma (Monteverde)

Lunedì 8 luglio

INCONTRO CON SEYDOU SARR E MOUSTAPHA FALL

e proiezione del film

IO CAPITANO (DRAMMATICO) 121’

di MATTEO GARRONE

con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi

Martedì 9 luglio

L’ODIO (DRAMMATICO) 95’

di MATHIEU KASSOVITZ

con Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Abdel Ahmed Ghili

Mercoledì 10 luglio

UN COLPO DI FORTUNA – COUP DE CHANCE (DRAMMATICO) 96’

di WOODY ALLEN

con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider

Giovedì 11 luglio

CENTO DOMENICHE (DRAMMATICO) 94’

di ANTONIO ALBANESE

con Antonio Albanese, Liliana Bottone, Bebo Storti, Sandra Ceccarelli

Venerdì 12 luglio

FOGLIE AL VENTO (DRAMMATICO) 81’

di AKI KAURISMÄKI

con Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu

Sabato 13 luglio

IL RAGAZZO E L’AIRONE (ANIMAZIONE) 124’

di HAYAO MIYAZAKI

con Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki, Yoshino Kimura

Domenica 14 luglio

NAPOLEON (DRAMMATICO) 158’

di RIDLEY SCOTT

con Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Rupert Everett

EVENTI COLLATERALI

Lunedì 8 luglio – Ore 19:00 (TOTEM BAR)

PROGETTO MUSEO VIRTUALE

Presentazione progetto Museo virtuale di storia orale di Monteverde e del Municipio XII

Martedì 9 luglio – Ore 18:30 (ARENA)

LIBRI & SPRITZ

POETRY SLAM

a cura della Community C.A.S.A.

con Francesco Rotella

Presenta Isabella Cognatti

Mercoledì 10 luglio – Ore 19:00 (TOTEM BAR)

presentazione del libro

PERCHÈ FERMARE I NUOVI OGM (2024)

con gli autori Stefano Mori e Francesco Paniè

a cura della Libreria Raponi

Le ragioni della prudenza di fronte ai rischi ambientali, di sicurezza alimentare e di brevettazione del vivente. Un appello a lottare per il diritto al cibo e la sovranità alimentare.

Giovedì 11 luglio – Ore 18:30 (ARENA)

LIBRI & SPRITZ

Il mondo e la musica di Fred Buscaglione

Band RICALCOLO PERCORSO

Danilo Maidone – voce

Mauro Moggia – tromba

Lino Pasquetti – sax

Marzia Nobili – trombone

Lorenzo Raffi – piano

Piero Ferrari – basso

Giorgio Russomanno – batteria

Venerdì 12 luglio – Ore 18:00 (TOTEM BAR)

JAMILLA

concerto

Sabato 13 luglio – Ore 18:00 (TOTEM BAR)

Serata Brazil

Everaldo Groove da Fè

Domenica 14 luglio – Ore 18:00 (TOTEM BAR)

Il caffè dei musicisti

concerto pop rock, istituto F. Caffè

ARENA CINEVILLAGE VILLA LAZZARONI

Via Appia Nuova 522, Roma

Lunedì 8 luglio

GLORIA! (DRAMMATICO) 100’

di MARGHERITA VICARIO

con Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Mariavittoria Dallasta

Martedì 9 luglio

DIECI MINUTI (Drammatico) 102’

di MARIA SOLE TOGNAZZI

con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy, Alessandro Tedeschi

Mercoledì 10 luglio

L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI (COMMEDIA) 90’

di CLAUDIO BISIO

con Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis, Lorenzo McGovern Zaini

Giovedì 11 luglio

ANATOMIA DI UNA CADUTA (DRAMMATICO) 150’

di JUSTINE TRIET

con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz

Venerdì 12 luglio

INCONTRO CON DANIELE LUCHETTI e proiezione del film

CONFIDENZA (DRAMMATICO) 136’

di DANIELE LUCHETTI

con Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati

Sabato 13 luglio

UN ALTRO FERRAGOSTO (COMMEDIA) 115’

di PAOLO VIRZÌ

con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante

Domenica 14 luglio

ONE LIFE (DRAMMATICO) 110’

di JAMES HAWES

con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Johnny Flynn, Jonathan Pryce

EVENTI COLLATERALI

Mercoledì 10 luglio – Ore 18:30 (ARENA)

Elisabetta Villaggio. “Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera” (Baldini e Castoldi)

Alessandro Bencivenni. “Miyazaki, il dio dell’anime” (Linea editore)

Filo conduttore: la vita e l’opera di Paolo Villaggio.

Alessandro Bencivenni è sceneggiatore e ha lavorato in molte pellicole in cui ha recitato Villaggio. Bencivenni parlerà anche del suo recente libro su Miyazaki. Insegnano entrambi alla scuola di sceneggiatura RUFA.

Moderano Isabella Cognatti e Daniele Pozzi

