Simona Molinari si aggiudica la Targa Tenco 2024

Share

Annunciate lunedì 8 luglio, le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2024.



Per la targa MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE l’opera più votata è stata “Hasta Siempre Mercedes” (BMG) di Simona Molinari con 60 preferenze. Risultato record nella fase del ballottaggio con la partecipazione di 239 votanti!



Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno, ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024.



Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dell’associazione.

Il Premio Tenco 2024 si terrà il 17,18 e 19 ottobre 2024 come di consueto presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

Simona Molinari, cantautrice pop-jazz di spicco nel panorama musicale italiano con 6 album all’attivo.

Ha collaborato con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi.

Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e molti altri club e teatri del mondo. Ha partecipato in gara al festival di Sanremo, con i suoi brani “Egocentrica” e “La Felicità” e altre due volte come ospite.

Anche nel 2022 Simona Molinari è stata insignita della Targa Tenco come Miglior Interprete per l’album “Petali”, tornando sulla scena nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica.

Il suo concerto è un viaggio che ci conduce attraverso le canzoni e la musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno…

Tra i brani troviamo “Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te” (sola me ne vò per la città), tratti dalla sua discografia, ma anche “Mr Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori, “Caruso” di Lucio Dalla.

Il concerto è arricchito da alcuni brani del suo ultimo disco, uscito per la BMG , “Hasta Siempre Mercedes”, dedicato a Mercedes Sosa che include la sua versione di “Gracias a la vida”, “Cancion de la simples cosas” (con la partecipazione speciale di Paolo Fresu), e “ Nu fil e voce”, un brano inedito scritto per lei da Bungaro.



La sua esibizione regala emozioni, passioni, un viaggio carico di emozioni e spazi di riflessione.

PROSSIME DATE DEL TOUR

12 LUGLIO – PISA – MUSICA SOTTO LA TORRE

20 LUGLIO – DISO LE – MARINA DI MARITTIMA

23 LUGLIO – VIESTE con COSIMO DAMIANO DAMATO LIBRO POSSIBILE

25 LUGLIO – AMEGLIA SP – WOMEN. VOCI DI DONNA

29 LUGLIO – STALETTI CZ- LA SCOGLIERA DI PIETRAGRANDE

2 AGOSTO – FASANO BR El Pelusa y La Negra BARI IN JAZZ

6 AGOSTO – CONTURSI TERME SA

9 AGOSTO – MONTEFUSCO AV – con STEFANO DI BATTISTA

24 AGOSTO – SAN SALVATORE MONFERRATO AL

PEM! FESTIVAL – con ENRICO DEREGIBUS

12 SETTEMBRE – FIRENZE JAZZ FESTIVAL

27 SETTEMBRE – LANCIANO PE – PEM FESTIVAL

4-5 OTTOBRE – MILANO – BLUE NOTE

… E TANTE ALTRE DATE IN VIA DI DEFINIZIONE!

Comunicato Stampa: Kino Music