Petit: esce la versione remix di Mammamì

Share

È un’estate ricca di soddisfazioni per PETIT, che, dopo aver pubblicato il suo primo e omonimo EP (21co Label per Warner Music Italy; https://wmi.lnk.to/petit), è pronto a stupirci ancora con l’uscita di “MAMMAMÌ RMX” feat. SLF e Fred De Palma, fuori domani, venerdì 12 luglio.

Una nuova versione della hit che in questi mesi ci ha fatto ballare e che, per l’occasione, si arricchisce della presenza della SQUAD più in voga d’Italia e dell’artista che per primo ha portato la latin music nel panorama mainstream in Italia. Un mix perfetto per scatenarsi ancora, questa volta con il calore delle barre degli SLF e di Fred De Palma, che arrivano per incendiare la pista e farci vivere insieme a Petit un’estate indimenticabile.

Nel suo primo EP PETIT ha raccolto i brani pubblicati degli ultimi mesi, da quelli pubblicati durante Amici23 agli inediti “BROOKLYN”, già presentato all’inizio del programma per conquistare il banco, e “FERISCIMI”. Nella musica di PETIT ci sono le sue origini francesi e quelle napoletane, riconoscibili nel flow proprio della stessa scuola di una delle scene più prolifiche dell’attuale panorama musicale.

Questa la tracklist di “PETIT”:

1. TORNERAI

2. MAMMAMÌ

3. CHE FAI

4. FERISCIMI

5. GUAGLIÒ

6. BROOKLYN



Sin dalle prime esibizioni, PETIT ha colpito tutti per il suo talento e la sua genuinità e questo primo lavoro discografico esce a coronamento di un’esperienza che lo ha fatto crescere e maturare, ma che sarà anche il punto di partenza per un cammino ancora tutto da scrivere.

PETIT (nome d’arte di Salvatore Moccia) nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo “Taki Taki” e da settembre partecipa alla 23^ edizione di Amici, impressionando con l’inedito “BROOKLYN” Rudy Zerbi, che lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola, PETIT ha fatto uscire quattro brani: “CHE FAI”, “GUAGLIÒ”, “TORNERAI” e “MAMMAMÌ”, che hanno emozionato e fatto ballare in questi mesi tutti i suoi fan. Il 17 maggio è uscito il suo primo EP.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS