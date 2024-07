Arene Cinevillage di Roma: il programma della settimana

Share

I programmi dal 29 luglio al 4 agosto delle Arene Cinevillage (Piazza Vittorio, Monteverde, Villa Lazzaroni).

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

P.za Vittorio Emanuele II – Roma (Esquilino)

Lunedì 29 luglio

INCONTRO con CLAUDIO BISIO

e proiezione del film

L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI

(COMMEDIA) 90’

di CLAUDIO BISIO

con Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis, Lorenzo McGovern Zaini

Martedì 30 luglio

IL GUSTO DELLE COSE

(DRAMMATICO) 145’

di TRAN ANH HUNG

con Juliette Binoche, Benoît Magimel,

Emmanuel Salinger, Patrick d’Assumçao

Mercoledì 31 luglio

SERATA SPECIALE DEDICATA AD ENPAM

l POVERE CREATURE!

(COMMEDIA ) 141’

di YORGOS LANTHIMOS

con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe,

Ramy Youssef

Giovedì 1 agosto

21:30 EVENTO IN COLLABORAZIONE CON MULTI

KILLERS OF THE FLOWER MOON

(Drammatico) 206’

di MARTIN SCORSESE

con Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro

Venerdì 2 agosto

L’ARTE DELLA GIOIA – PARTE 2

(Drammatico) 157’

di VALERIA GOLINO

con Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce

Sabato 3 agosto

C’ERA UNA VOLTA IN BHUTAN

(THE MONK AND THE GUN)

(Drammatico) 102’

di PAWO CHOYNING DORJI

con Tandin Wangchuk, Kelsang Choejey, Deki Lhamo, Pema Zangmo

Domenica 4 agosto

ZAMORA

(Drammatico) 100’

di NERI MARCORÉ

con Alberto Paradossi, Neri Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel

EVENTI COLLATERALI

Martedì 30 luglio – Ore 18:30 (ARENA)

LA PORTA MAGICA

“La parola declinata al digitale e l’intelligenza artificiale applicata alla scrittura. Quando il virtuale diventa reale”

Francesco Sintoni intervista Agnese Ananasso giornalista de “La Repubblica”

Giovedì 1° agosto – Ore 19:00 (ARENA)

PREMIO “OLTRE LA SOGLIA – PORTA MAGICA 2024” – SETTIMA SOGLIA

“I TAROCCHI: TRA STORIA E TRADIZIONE”

CON CARLO BOZZELLI ED EMILIANO SCIARRA

Ai tarocchi, oltre ai noti studiosi tradizionali e a famosi personaggi storici come Napoleone Bonaparte, si sono dedicati psicologi come Carl Jung, scrittori come Alejandro Jodorowsky, gli artisti Salvador Dalì, David Lynch, Gino Paoli e Ursula Andress. Anche i politici Ronald Reagan, Sandro Pertini e Giorgio Almirante e gli sportivi Niels Liedholm e Franco Baresi hanno pubblicamente dichiarato la loro passione per il tema e l’utilizzo quotidiano, per citarne solo alcuni. Senza dubbio le “lame del Taro” rappresentano una perfetta sintesi tra mistero e cultura.

E come non riconoscere in ogni lama proprio una porta con una soglia da varcare? Lo faremo giovedì 1 agosto alle 19, settimo incontro (corrispondente, non a caso, al “carro”) della nostra rassegna, insieme a due studiosi di eccezione: Carlo Bozzelli ed Emiliano Sciarra in dialogo con Gianluca De Martino.

Con Carlo Bozzelli, scienziato e genetista, noto studioso di Tarocchi e di I:Ching, sui quali ha scritto diversi libri, parleremo della sua scoperta che collega il DNA ai 22 arcani, proponendo un sistema “nuovo” ma al tempo stesso coerente e sorprendente.

Con Emiliano Sciarra, saggista, storico dei giochi e del loro simbolismo, autore del famoso gioco da tavolo Bang!, tratteremo dei diversi piani di utilizzo e lettura degli stessi, scoprendo che l’uso divinatorio è appena agli inizi di una scala lunghissima, quasi infinita.

Sarà una bella serata, ricca di scoperte e approfondimenti.

Il premio Porta magica 2024 è organizzato dalla Libreria Rotondi con il patrocinio e la collaborazione della Società Dante Alighieri, in collaborazione con ANEC Lazio, Piazza Vittorio APS, Blu Banca, Esquilino 150.

Venerdì 2 agosto 2024 – Ore 18.30 (ARENA)

LA PORTA MAGICA

“LA DOPPIA LUNA“ di Rita Pacilio

Con Antonio Josef Faranda polistrumentista

ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE

Largo Alessandrina Ravizza – Roma (Monteverde)

Lunedì 29 luglio

CHALLENGERS

(DRAMMATICO) 131’

di LUCA GUADAGNINO

con Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist, Scottie DiGiacomo

Martedì 30 luglio

ZAMORA

(DRAMMATICO) 100’

di NERI MARCORÈ

con Alberto Paradossi, Neri Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel

Mercoledì 31 luglio

ROMEO É GIULIETTA

(COMMEDIA) 90’

di GIOVANNI VERONESI

con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari

Giovedì 1 agosto

PALAZZINA LAF

(Drammatico) 99’

di MICHELE RIONDINO

con Michele Riondino, Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato

Venerdì 2 agosto

CIVIL WAR

(Drammatico) 109’

di ALEX GARLAND

con Nick Offerman, Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jefferson White

Sabato 3 agosto

IO, NOI E GABER

(Documentario) 135’

di RICCARDO MILANI

Domenica 4 agosto

ONE LIFE

(Drammatico) 110’

di JAMES HAWES

con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter,

Johnny Flynn, Jonathan Pryce

EVENTI COLLATERALI

Totem Garden Bar

Martedì 30 luglio – Ore 18:30

LIBRI&SPRITZ

Dario Ronzani, “Fantasmi e altri animali” (Affiori Ed.)

L’autore dialoga con Elio Tomasetti

Giada Carboni in dialogo sul tema della lottizzazione di Vigna Baldini

Mercoledì 31 LUGLIO – Ore 18:30

MUOVI MONTEVERDE

Camminate di quartiere

Giovedì 1 agosto – Ore 18:30

LIBRI&SPRITZ

Roberta Calandra, “Ryunio Teen”

L’autrice dialoga con Max Nardari

letture a cura di Andrea Ferrara

Venerdì 2 agosto 2024 – Ore 18:00

DJSET TBA

ARENA CINEVILLAGE VILLA LAZZARONI

Via Appia Nuova 522, Roma

Lunedì 29 luglio

NAPOLEON

(DRAMMATICO) 158’

di RIDLEY SCOTT

con Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Rupert Everett

Martedì 30 luglio

PAST LIVES

(DRAMMATICO) 106’

di CELINE SONG

con Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Seung-ah Moon

Mercoledì 31 luglio

COMANDANTE

(DRAMMATICO) 120’

di EDOARDO DE ANGELIS

con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli

Giovedì 1 agosto

KINDS OF KINDNESS

(Drammatico) 165’

di YORGOS LANTHIMOS

con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley

Venerdì 2 agosto

THE FALL GUY

(Azione) 126’

di DAVID LEITCH

con Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson

Sabato 3 agosto

OPPENHEIMER

(Drammatico) 180’di CHRISTOPHER NOLAN

con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon

Domenica 4 agosto

IL GUSTO DELLE COSE

(Drammatico) 145’

di TRAN ANH HUNG

con Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger, Patrick d’Assumçao

VENTI COLLATERALI Mercoledì 31 luglio 2024 – Ore 18:30

LIBRI&SPRITZ

Luigi Ferraiuolo, “Italia sacra,misteriosa e straordinaria” (San Paolo Ed.)

Paolo Restuccia, “Il sorriso di chi ha vinto” (Arkadia Ed.)

Modera Patrizia Ruscio

NOTTI DI CINEMA A PIAZZA VITTORIO

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali

Con il contributo di: Camera di Commercio di Roma

Con il sostegno di: ACEA

Organizzazione: ANEC Lazio

In collaborazione con: SIAE, Agis Lazio Srl, Interclub Welfare Card, CNB Comunicazione

Con il patrocinio di: ENPAM

Con il supporto di: Associazione Piazza Vittorio APS

Media partner: Dimensione Suono Soft, Metro, Mymovies.it, Rete Oro

ARENA CINEVILLAGE MONTEVERDE

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali

Con il contributo di: Camera di Commercio di Roma

Con il sostegno di: Acea

Organizzazione: Agis Lazio Srl

In collaborazione con: SIAE, ANEC Lazio, CNB Comunicazione, Interclub Welfare Card

Media partner: Dimensione Suono Soft, Metro, Mymovies.it, Rete Oro

ARENA CINEVILLAGE VILLA LAZZARONI

Il progetto è realizzato con il contributo del VII Municipio di Roma Capitale

Organizzazione: Agis Lazio Srl

In collaborazione con: ANEC Lazio, CNB Comunicazione, Interclub Welfare Card

Media partner: Dimensione Suono Soft, Metro, Mymovies.it, Rete Oro

Orari:

Inizio proiezioni: ore 21:30

Durante gli Europei di Calcio saranno trasmesse alle ore 21:00 le partite esclusivamente dell’Italia a cui seguiranno le proiezioni dei film

Ingresso proiezioni cinematografiche:

(promozione MIC “Cinema revolution 2024”)

Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 6,00

Abbonamento Vivispettacolo: 10 ingressi a soli € 40 validi per tutte le proiezioni dei CineVillage Piazza Vittorio, Monteverde e Villa Lazzaroni e per le proiezioni di “Cannes a Roma Mon Amour” (dal 24 Giugno al 30 Giugno) e “Da Venezia a Roma” (a fine Settembre)

Biglietti online su www.cinevillageroma.it

e www.vivispettacolo.it

Ingresso eventi culturali: gratuito

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations