Annalisa in concerto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

Share

Il 6 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli è la volta di Annalisa con il suo nuovo tour “Tutti nel vortice Outdoor“! La cantautrice savonese, dopo un anno di grandissimo successo, è pronta a calcare il palco con una scaletta ricchissima di hit che comprende tutti i grandi classici e successi della sua carriera. Non potranno mancare, dunque, brani celebri come “Sinceramente” o le iconiche “Mon amour” e “Il mondo prima di te”. Tra i vari brani, spazio poi in tracklist anche a qualche chicca di ricercatezza con brani meno noti e, naturalmente, le canzoni facenti parte dell’ultimo album d’inediti di Nali, “E poi siamo finiti nel vortice”.

Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all’aperto, all’arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.

Main Partner del Parco Gondar 2024 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo e Main Sponsor Glo; sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Raee, Ticketsms.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Per info e aggiornamenti:

Cell. +39 3278215783

https://www.raffoparcogondar.com – https://www.instagram.com/parcogondar_gallipoli/ – https://www.facebook.com/ParcoGondar

La bellezza della natura e la potenza della musica e dell’arte si fondono a Gallipoli, in Puglia, per creare un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica e della natura. La città è nota per la sua vivace scena musicale e per la sua splendida costa, che attira visitatori da tutto il mondo. Grazie alla sua posizione geografica, tra il mare cristallino e il verde della campagna, Gallipoli offre l’opportunità di godere di concerti live all’aperto in un ambiente naturale unico. Ma allo stesso modo, consente a chi le fa visita anche solo per un giorno di esplorarne le bellezze architettoniche, di concedersi relax in spiaggia o escursioni sotto costa, e, non da ultimo, di gustare le prelibatezze del luogo, con la miriade di ristoranti e bar che costellano le antiche mura della città vecchia. La natura circostante crea un’atmosfera magica e suggestiva, che rende ogni concerto un’esperienza indimenticabile. Gli artisti si esibiscono sotto le stelle, accompagnati dal suono delle onde del mare o dal canto degli uccelli.

Scopri gli eventi in Puglia su: www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it

Comunicato Stampa: Raffo Parco Gondar