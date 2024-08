“Cesar” il nuovo brano di Jimmy Sax

Share

Da oggi,venerdì 9 agosto, è online il video di “CESAR”, il nuovo brano del sassofonista di fama internazionale JIMMY SAX, che anticipa il suo secondo album di inediti di prossima uscita. Il video è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=KvF6nu5IF5I&ab_channel=JimmySax.

Il video, prodotto da Borotalco.tv e diretto dallo stesso Jimmy Sax, mostra il musicista alternarsi tra tastiere, microfono e sax. La sua abilità di polistrumentista è messa in risalto in ogni scena, dove l’artista passa con disinvoltura da uno strumento all’altro. Lo sfondo colorato e in continua trasformazione non è solo un elemento estetico, ma contribuisce a creare un’atmosfera vibrante e dinamica che accompagna la musica e aggiunge un ulteriore elemento alla performance, rendendo il video un’esperienza sensoriale immersiva che amplifica l’impatto emotivo del brano.

Prodotto da Wonder Manage srl e distribuito da Warner Music, il brano “Cesar” (https://wmi.lnk.to/cesar) è una dedica che il sassofonista internazionale ha voluto fare al suo primogenito, di cui si sente la voce all’inizio del brano.

Caratterizzato all’inizio da una melodia che richiama alla mente un carillon con in sottofondo la voce di un bambino e degli effetti corali, il brano, grazie all’inconfondibile ed energico sound del sax, raggiunge un ritmo irresistibile che riesce a catturare e travolgere chiunque lo ascolti in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità funky ed electro.

Francese di origine, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, nonché carismatico performer e autore di hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato PLATINO in Italia) e “Time” (certificato ORO in Italia). Con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citare le più note. Fra il 2022 ed il 2023 si è esibito in giro per l’Europa con un tour che ha registrato 150.000 presenze. Gli ultimi 12 mesi lo hanno visto protagonista su parterre come lo Stadio Vélodrome di Marsiglia in occasione della visita di Papa Francesco, nonché a Sanremo per il closing party al Victory Morgana dell’omonimo festival della canzone italiana, e infine a Roma il 17 maggio al Palazzo dello Sport davanti a 6000 persone, dove ha fatto risuonare le sue hit per la prima volta all’interno di un palasport.

Da circa un mese i suoi fan possono ascoltare la sua versione dell’iconico tema “Una Mattina” (classico del Maestro Ludovico Einaudi) riproposto con il suo Sax. In queste settimane è in corso il Million Miles Summer Tour in tutte le località estive del Sud Europa, che si concluderà in Francia dove, dal 20 settembre, sarà protagonista nei teatri delle principali città transalpine, fra cui il 24 settembre per la prima volta sul palco dell’Olympia di Parigi (già sold out, come gran parte del tour).

Con oltre mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al canale YouTube e oltre 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” (il cui video, visibile al seguente link https://youtu.be/89_KXT5ztTU, vanta oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

