“The Well” di Federico Zampaglione tra i più visti della settimana

Share

🔊 Clicca per ascoltare

The Well, lo spaventoso horror di Federico Zampaglione, distribuito dall’indipendente Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment, sta diventando un vero e proprio caso.

Uscito il primo Agosto in Italia in un numero molto ristretto di sale, con un V.M 18 e proiettato in soli spettacoli notturni ( e senza trailer) si posiziona al 4° posto della classifica italiana dei film più visti ( dall’1 all’ 8 Agosto) e con una delle migliori media per copia.

E da oggi il film sbarca nei cinema degli States a NEW YORK e LOS ANGELES !

Tutto questo grazie ad un incredibile passaparola in rete tra amanti ed estimatori dell’ horror che hanno definito il film come “Feroce e terrificante “

Comunicato Stampa: REGGI&SPIZZICHINO Communication