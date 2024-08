Maurizio Vandelli al Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Share

Un nuovo appuntamento da non perdere dell’entusiasmante programma di “Agerola Sui Sentieri degli Dei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: sabato 10 agosto con Maurizio Vandelli, nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana.

In questa serata, in un contesto naturalistico unico al mondo, quella di Agerola e della Costiera Amalfitana, il cantautore, che ha appena compiuto 80 anni, festeggia il suo ultimo progetto discografico, “Emozioni Garantite”, uscito nel 2022, con l’appuntamento “Agerola Canta Battisti”.

Seguendo la sua passione, vendendo milioni di dischi con l’Equipe 84 e da solista, Maurizio dedica questo disco a Lucio Battisti, proponendo solo brani ai quali Vandelli stesso ha collaborato, durante la loro registrazione in studio. Come è noto infatti, l’artista ha contribuito in maniera fondamentale al lancio della carriera discografica di Battisti, che gli aveva dato da interpretare alcune delle sue più importanti canzoni come “29 Settembre”.

In questa tredicesima edizione, verrà consegnato a Maurizio Vandelli, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il Premio Agerola alla Carriera, ideato e prodotto da artisti locali, in quanto artista poliedrico, voce unica che è bellezza sublime e poesia fascinosa come riconoscimento ad una carriera che è il racconto di sacrifici e successi.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del “Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei”, questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Non perdetevi suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all’insegna della “Radio bellezza”, progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.

