I Jalisse domani al Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Un nuovo appuntamento da non perdere dell’entusiasmante programma di “Agerola Sui Sentieri degli Dei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: domenica 11 agosto con i Jalisse, nella suggestiva cornice del Belvedere Parco Corona (Agerola).

La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, si aprirà, in un contesto naturalistico unico al mondo, quella di Agerola e della Costiera Amalfitana, con l’esibizione dei Jalisse, storico duo musicale italiano vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con il brano “Fiumi di parole” e quarti all’Eurovision Song Contest di Dublino.

Uniti artisticamente dal 1992 e nella vita dal 1999, Alessandra e Fabio possono vantare una carriera lunga ed intensa, piena di soddisfazioni e successi, sia sul palco che nella vita quotidiana. Protagonisti nel mondo della musica internazionale, partecipano ad importanti progetti discografici ed iniziative musicali, ma spaziano nello spettacolo, come attori, concorrenti di programmi televisivi e di reality show. Fiorello li vuole a tutti i costi come ospiti del Festival di Sanremo 2024, per un’esibizione memorabile. Forti del nuovo singolo “Il Paradiso è Qui”, i Jalisse calcano il palco di Agerola per regalare ancora una volta emozioni uniche.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del “Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei”, questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Non perdetevi suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all’insegna della “Radio bellezza”, progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency – Comunicazione