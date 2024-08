Pride Village Virgo da Matteo Fallica ai Jalisse

Share

Passato il Carnevale a Ferragosto, prosegue la programmazione settimanale del Pride Village Virgo, il Festival LGBTQIA+ per eccellenza, che fino al 7 settembre porterà a Padova i grandi protagonisti della comicità, della musica e del divertimento.

Risate assicurate la sera di mercoledì 21 agosto quando sul palco della Pink Arena arriverà Matteo Fallica con il suo nuovo spettacolo “Random”, un anno dopo il successo al Village di “Cicale”. Nato a Bologna, Fallica arriva alla Stand Up intorno ai trent’anni. Da allora ha partecipato a tre edizioni di “Stand-Up Comedy” in onda su Comedy Central (SKY) ed è stato scelto da Alessandro Cattelan per introdurre gli spettacoli del tour “Salutava Sempre”, salendo sui palchi di alcuni dei teatri più prestigiosi d’Italia. Il suo nuovo show è un viaggio su treni sexy con acque frizzanti, pinguini gay, yoga, antichi greci ed esperti di vino e tanto altro. Non esattamente in questo ordine.

I cancelli del Village apriranno come di consueto alle 19.30 con l’infotainment di Virgo Radio e i successi musicali del momento. La serata si concluderà in pista con il “Party 2000” di Mattia Martini e di Kejiu dedicato alla Generazione Z.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22:00; €3 dalle 22:00 alle 2:00]

Giovedì 22 agosto è la serata ideale per un aperitivo o una cena in uno dei ristoranti che quest’anno hanno spostato il loro giardino estivo al festival: la pizzeria napoletana “I Borboni”, la Paninoteca “Il Vizio”, il “B Gall Drink & Restaurant” e il “Ginkgo Sushi”. Ad accompagnare i Villeggianti, dopo le trasmissioni in diretta di Virgo Radio, sarà Pizza&Drag, Protagoniste dello show saranno La Ciana, artista attiva da più di 18 anni nel panorama Drag Queen italiano e le sue amiche, in un mix perfetto tra camp e divertimento allo stato puro.

A far ballare il pubblico ci penseranno i successi pop & trash di “GiovedHit”, con in consolle Gianluca Pacini e sul palco Giusva, station manager di Virgo Radio e instancabile animatore delle serate targate Pride Village Virgo.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22:00; €3 dalle 22:00 alle 2:00]

La musica sarà il fil rouge che unirà gli eventi del fine settimana del Festival. A cominciare proprio da venerdì 23 agosto che vedrà esibirsi i Jalisse, che, dopo il ritorno come ospiti al Festival di Sanremo 2024, porteranno il loro ultimo successo “Il Paradiso è qui”, un brano che mette al centro la volontà di ritrovare in noi stessi e la determinazione a costruire giorno dopo giorno la nostra esistenza con serenità, abbattendo ogni tipo di barriera, spezzando ogni catena che sia di violenza, pregiudizio o discriminazione. L’esibizione al Pride Village Virgo sarà l’occasione per ascoltare le hit di Alessandra e Fabio: da “Fiumi di Parole”, con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1997, a “Non aver paura di chiamarlo amore”, da “Voglio emozionarmi ancora”, a “E’ proprio questo quello che ci manca”, passando per “Noi l’unica salvezza” e “Perdono”.

Dopo il concerto, le sette continueranno a far scatenare il pubblico nei due dancefloor. La Pink Arena ospiterà il party firmato dal Red, storico locale LGBTQIA+ bolognese. Padrone della consolle del Pride World sarà invece Ovren, DJ che ha calcato palchi importanti come il Muretto di Jesolo lido, il Just Cavalli di Milano, il Noa di Pag, il Montecristo di Corfù, per citarne alcuni. Da diversi anni ha intrapreso anche la strada della produzione nel genere Progressive, Electro and Future Bass.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21:00, 9 € tra le 21:00 e le 4:00]

Gran finale di settimana, sabato 24 agosto, con la straordinaria partecipazione al Pride Village Virgo di Barbara Tucker e la sua straordinaria voce soul. Barbara è una protagonista della house community da 40 anni, tanto da essere chiamata anche “The Queen of house”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con David Guetta, Moby, Pet Shop Boys, Full Force, Dave Steward, Deee-lite, Wyclef Jean, Eric Moriello e Louie Vega. Tra i suoi successi, arrivati al numero 1 al Billboard Club “Beautiful People”, “I Get Lifted”, “Stay Together”, “Jazz It Up”, “Stop Playing with My Mind”, “Most Precious Love” e “Respect” per citarne alcuni. Ha inoltre coreografato e ballato per Shannon, C&C Music Factory, Jay Williams, Sabel, BWP, Johnny O, Jovonn, Butch Quick, Soul System e Too Nice.

La serata, che si preannuncia esplosiva, verrà impreziosita anche dalla presenza sul palco di Mads e Sam Ruffillo dei Toy Tonics. Sam ha una gamma impressionante di fan già dopo soli 3 EP: DJ come Gerd Janson, Blessed Madonna, Pete Tong e Ash Lauryn supportano la sua musica. Disco mediterraneo e house funky sono le sue vibrazioni distintive. Nei suoi dischi e anche nei suoi elegantissimi dj set.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21:00, 9 € tra le 21:00 e le 23:30, 18€ con 1 consumazione inclusa tra le 23:30 e le 4:00]

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut, bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

Per informazioni e programma completo

www.pridevillagevirgo.it

