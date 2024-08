Aka7even al Pride Village Virgo il 15 agosto

Share

Caraibico, alla veneziana, all’insegna del cosplay. Qualunque sia il modo in cui piaccia festeggiare il Carnevale, quest’anno al Pride Village sarà possibile farlo due volte. Il Festival LGBTIA+ più grande d’Italia ha voluto infatti festeggiare i giorni più folli dell’anno con un Summer Carnival Party, che per tre serate, da giovedì 15 a sabato 17 agosto, porterà a Padova ospiti d’eccezione e party indimenticabili.

A cominciare proprio dal Ferragosto che vedrà il tradizionale schiuma party più atteso dell’anno declinato in tema caraibico.

Ma non solo, per rendere la giornata indimenticabile, il Pride Village Virgo ha voluto invitare uno dei più promettenti talenti del cantautorato urban-pop italiano: Aka7even. Nato nel 2000, l’artista nel 2018 ha partecipato all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Il suo talento si è contraddistinto anche nella ventesima edizione di Amici, dove ha anche scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de “La Regina di Cuori”, progetto transmediale di Thomas Turolo. La fine del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importanti: il suo primo libro “7 vite”, edito da Mondadori, esce a novembre, anticipato dal singolo “6PM”, la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”, certificato platino. A maggio 2022 torna con il nuovo singolo “Come la prima volta”, a luglio con “TOCA” feat. Guè, certificato disco d’oro, e a novembre con la ballad “Non piove più”. Nell’estate 2023 pubblica invece il singolo “Rock’n’roll”. Il suo ultimo singolo “Non dimenticare”, a gennaio 2024, è accompagnato dall’uscita del videoclip creato grazie al contributo delle clip inviate dai propri fan.

Al termine del live sarà a cura di Adnof la musica che farà scatenare il pubblico tra le bolle, accompagnato dalla voce di Giusva e dalle performance di Aura Eternal, direttamente dalla seconda edizione di Drag Race Italia, e dei Caribbean Dancers.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 22:00; €5 dalle 22:00 alle 2:00]

Dagli esotici caraibi venerdì 16 agosto, in un viaggio in nave di altri tempi, si torna nella Venezia di Colombina, Arlecchino, Pantalone e Brighella, alcune delle maschere del Carnevale per eccellenza: quello della laguna veneta.

Quale sia il personaggio che maggiormente si avvicina a quello che ognuno senta di essere, ci sarà di certo un elemento che metterà tutti d’accorso: la musica. Dopo la selezione dei successi musicali di Virgo Radio, sia la Pink Arena che il Pride Word ospiteranno dj set d’eccezione, da quelli di Kevin Gallo e Luigi Rosi a quello dello special guest della serata: Tommaso Replica, uno dei più noti creatori di mashup virali in Italia.

DJ e produttore parmigiano, Tommaso Replica si appassiona alla musica elettronica fin dagli inizi del 2012. Dal contatto con il mondo EDM e l’influenza con quello commerciale italiano crea nel 2021 il mashup “Finché non mi seppelliscono X Levels” diventato trend su TikTok e colonna sonora a San Siro e all’Olimpico prima delle partite di Milan e Roma. Nell’estate 2022 torna al centro dell’attenzione grazie alla creazione di “How Deep is Your Love?”, uno dei mashup che si rivelerà fra i più virali di sempre, superando il milione di riproduzioni su tutte le piattaforme di streaming. Dopo la collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, per i quali ha creato un mashup con il loro singolo “Giovani Wannabe”, dal 2022 al 2023 entra a far parte del collettivo “Mashville”, un gruppo di 4 DJ che ha varcato palchi importantissimi fra Italia ed Europa. A fine 2023 torna alla carriera di DJ solita e viene contattato dalla società’ sportiva SSC Napoli per suonare come “Special Guest” allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita Napoli-Milan.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21:00, 9 € tra le 21:00 e le 4:00]

Per festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale, il Pride Village Virgo, insieme al Flexo, hanno puntato al contemporaneo dedicando la serata di sabato 17 agosto a Cosplayers, Cartoon lovers e Super Heroes. Ognuno è invitato a trasformarsi nel personaggio che più lo appassiona, più si avvicina alla sua personalità e lo rende libero, per portarlo, almeno per una sera, al Festival patavino.

Chi infatti non ha mai voluto fare sedere a tavola un manga giapponese, un personaggio Marvel, un protagonista del Signore degli Anelli in uno dei ristoranti che quest’anno hanno spostato il loro giardino estivo al festival? Si potrà scegliere tra la pizzeria napoletana “I Borboni”, la Paninoteca “Il Vizio”, il “B Gall Drink & Restaurant” e il “Ginkgo Sushi”.

Tutti insieme ci si sposterà poi in pista, accompagnati da Aura Eternal, Baba Yaga, Kristine e Adriana Picasso, per scatenarsi con la selezione musicale di Mr Mara, Andy J e del Dj Guest della serata: Marco Melandri.

Melandri è noto al grande pubblico per i suoi successi sulle ruote: nel corso della sua carriera ha vinto un titolo mondiale nella classe 250, cinque gran premi in MotoGP e il titolo vicecampione del mondo nel 2005 e di pilota italiano con più gare vinte (ventidue) in Superbike. Accanto alla passione sportiva ha sempre coltivato da sempre la sua passione per la musica, esibendosi come dj in eventi importanti in tutta Italia, sia legati al mondo dello sport, sia in festival dove ha affiancato virtuosi di spicco della consolle.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21:00, 9 € tra le 21:00 e le 23:30, 18€ con 1 consumazione inclusa tra le 23:30 e le 4:00]

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut, bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

Comunicato Stampa: Giuseppe Bettiol