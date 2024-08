Il Festival Machiavellerie diventa ‘off’ e si diffonde in tutta Italia

Share

Machiavellerie, il primo festival italiano, teso a promuovere e valorizzare il pensiero e l’opera del padre fondatore della scienza politica moderna, diventa un viaggio poliedrico che attraversa l’Italia, invitata a raccontare, interpretare, divulgare, declinare i mille volti del grande intellettuale che a San Casciano, nella dimora di Sant’Andrea in Percussina durante gli anni dell’esilio, espresse il suo più acclamato genio, componendo il celebre “De Principatibus” (1513), una delle opere più tradotte al mondo.

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa che ha ideato e realizzato la rassegna, della quale si sono tenute tre edizioni a partire dal 2021, in vari spazi pubblici del territorio, dove si sono alternati lectio magistralis, dialoghi, incontri, spettacoli teatrali, percorsi escursionistici e attività ludico culturali per i più piccoli, estende il raggio di azione.

Prende il via dunque, in forma inedita, l’edizione “Off” di Machiavellerie, che con cadenza biennale offrirà un palcoscenico privilegiato alle diverse espressioni della contemporaneità, ai linguaggi, agli strumenti, alle attività proposte dalle cittadine e dai cittadini che da spettatori potranno cambiare ‘maschera’ e diventare protagonisti del progetto culturale lanciato dall’amministrazione comunale, finalizzato a creare, costruire, condividere da ogni regione d’Italia nuove occasioni di riflessione, scambio e confronto aperte al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei soggetti partecipanti. La manifestazione Machiavellerie “Off” è realizzata con il contributo della Regione Toscana e il sostegno della Società Agricola Tenuta Machiavelli Srl.

L’obiettivo culturale del progetto è ancora una volta la volontà di attualizzare e interpretare in forma libera il pensiero e l’opera di Machiavelli attraverso l’elaborazione di progetti, attività, spettacoli, incontri, convegni, pubblicazioni, eventi espositivi, mirati a rivelare angolazioni inesplorate, a proporre e accendere nuovi punti di vista sul segno indelebile, sull’eredità filosofica lasciata dal Segretario della Repubblica fiorentina nel patrimonio culturale internazionale.

In attesa della quarta edizione del Festival, l’amministrazione comunale indice, dunque, un avviso di rilevanza pubblica per la raccolta di idee, progetti e produzioni culturali che possano dare forma al programma di iniziative che sarà realizzato nel corso del prossimo autunno, dall’8 al 17 novembre 2024. Le proposte, che saranno valutate e selezionate da una specifica commissione, dovranno rispondere a determinati requisiti tra cui l’attinenza del progetto al filo conduttore del Festival e al pensiero di Niccolò Machiavelli, lo svolgimento dell’iniziativa nel periodo previsto dall’avviso. Saranno presi in considerazione saggi, studi, approfondimenti, realizzazione di reading, performances e spettacoli teatrali, prodotti audiovisivi, fumetti, graphic novel ecc., laboratori didattici, mostre, visite guidate/ trekking, concerti.

Le iniziative potranno svolgersi su tutto il territorio nazionale in spazi idonei per lo svolgimento delle attività proposte. Ai soggetti selezionati sarà data l’opportunità di realizzare la propria iniziativa nelle sedi messe a disposizione dal Comune di San Casciano tra cui la Biblioteca comunale, il Teatro comunale Niccolini, il Museo Giuliano Ghelli, Casa Machiavelli.

Le proposte sono da presentare esclusivamente via mail all’indirizzo cultura@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it allegando l’apposito Form di partecipazione dall’8 luglio all’8 settembre 2024. Il materiale e le informazioni dettagliate relative all’avviso sono disponibili sul sito web del Comune https://www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/.

Allo stesso modo le proposte selezionate saranno pubblicate a partire dal 25 settembre 2024.

Info: ufficio Cultura tel. 055 8256260-270. Pagina Fb Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Comunicato Stampa: Francesca Ceccarelli